Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, hayatını kaybetti (2)
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Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, hayatını kaybetti (2)

27.10.2020 01:24 | Son Güncelleme: 27.10.2020 01:28
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, hayatını kaybetti (2)

HASTANE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMASağlık eski Bakanı Osman Durmuş'un tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, konuyla ilgili açıklama yaptı.

HASTANE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Sağlık eski Bakanı Osman Durmuş'un tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yörükbulut, yaptığı yazılı açıklamada Durmuş'un çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "21 Ekim 2020 tarihinde hastanemizin acil servisine getirilen Sayın Osman Durmuş'a gerekli tıbbi değerlendirme sonrası beyin kanaması teşhisi konmuştur. 5 gündür yoğun bakım servisimizde tedavisine devam edilen Sayın Durmuş, 26 Ekim (bugün) saat 23.05'te çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetmiştir."

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,-


Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, hayatını kaybetti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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