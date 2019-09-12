Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak hakkında 'terör' iddianamesi

12.09.2019 10:06

Saadet Partisi'nin bir önceki dönem genel başkanı olan Mustafa Kamalak hakkında "terör örgütü propagandası yaptığı ve suçluyu övdüğü" iddiasıyla iddianame hazırlandı.

Mart 2011 tarihinde genel başkan seçilen ve Ekim 2016'da görevini Temel Karamollaoğlu'na devreden Kamalak hakkında hazırlanan iddianame, görevinin başında olduğu dönemi kapsıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kamalak'ın 9.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Mustafa Kamalak'ın oğlu ve avukatı Muhammet Furkan Kamalak, Odatv'ye yaptığı açıklamada iddianame ile ilgili şunları söyledi:

17-25 Aralık sürecinden sonra Koza-İpek Holding'e düzenlenen operasyonlar sonrasında parti binasında düzenlediği bir basın toplantısında yaptığı açıklamalar, diyor iddianamede… Bu açıklamalarda 'Adalet herkese lazım. Operasyon büyük, adalet herkese lazım' sözlerinden dolayı bu suç görülmüş. İddianameyi hazırlayan savcı olmayan bir suçu oluşturmaya çalışmış. Ne yazık ki bu durum, Türkiye'deki adalet sisteminin nasıl işlediği çok bariz bir şekilde ortaya koyan bir durum.

Kamalak ne demişti?

Kamalak, 2 Eylül 2015'te parti binasında düzenlediği toplantıda şunları söylemişti:

Aristo, idamla yargılanıyor ve idama mahkum ediliyor. Dostları kaçırmak istiyor, o 'hayır' diyor. 'Ülkenin hukukundan kaçmam' diyor. Gözyaşı döküyor, sevenleri, eşi, dostu, arkadaşları. Aristo, neden ağladıklarını soruyor, onlar da 'Efendim, haksız yere idam ediliyorsunuz da ona ağlıyoruz' dediklerinde o tebessüm ediyor, diyor ki 'Ben bu idamı haketsem daha mı iyi olurdu?' Dolayısıyla Türkiyemize yazık oluyor, iddia büyük, operasyon büyük, adalet herkese lazım.

Kamalak'ın bu açıklaması o dönem "Fethullah Gülen'e övgü" olarak nitelendirilmiş, bazı basın kuruluşları tarafından eleştirilerin hedefi olmuştu.