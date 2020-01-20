Eski mankenin evinde cinayet işleyen sanığa müebbet hapis istendi
Bursa'da sevgilisi olan eski mankenin evine girdiğinde yatakta bir adamla karşılaşan sanık, şahsı göğsünden yaraladı. Olay sonrası kanlar içinde yaralanan şahıs hayatını kaybederken sanığa müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bursa'da Sadık Şahin'in, sevgilisi eski manken Alev Ç.'nin evinde Onur Yılgın'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında sürdürülen soruşturma tamamlandı. Yılgın'ı kendisinin bıçaklamadığını savunan Şahin hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
SEVGİLİSİ BİR ANDA EVE GELDİ
Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında meydana geldi. Eski manken Alev Ç., iddiaya göre evinde Onur Yılgın'la birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada eve gelen sevgilisi Sadık Şahin, bu duruma sinirlendi. Şahin ile Yılgın arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Sadık Şahin, yanındaki bıçakla Onur Yılgın'ı göğsünden yaraladı.
TARTIŞMA ÇIKTI
Yılgın kanlar içinde kalırken Şahin, Alev Ç.'yide alıp, kaçtı. Ağır yaralanan Yılgın, telefonla arkadaşı İsa Ö.'yü arayıp yardım istedi. İsa Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılgın, ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılgın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, Yılgın'ın arkadaşı İsa Ö.'yü gözaltına aldı. Kısa sürede yakalanan Sadık Şahin ve Alev Ç. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsa Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Sadık Şahin ve Alev Ç., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sadık Şahin çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Alev Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"ALEVİN YATAĞINDA GÖRDÜM"
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sanık Sadık Şahin hakkında iddianame hazırlandı. Sanık Şahin, iddianamedeki ifadesinde, "Alev'le 6 yıldır birlikteyiz. Üç gündür Alev'e ulaşamıyordum. Olay gecesi evinin önünden geçerken ışığın yandığını gördüm vezile bastım. Kapının önünde bir çift erkek ayakkabısı vardı. Açılmayınca kendi anahtarımla içeriye girdim. Onur'u, Alev'in yatağında gördüm. Onur'la aramızda tartışma çıktı. Onur mutfaktan aldığı bıçağı üzerime gelerek salladı. Tutmaya çalıştığım sırada sağ elimin üstü ve avuç kısmından yaralandım. Onur'u itekledim. Alev'in verdiği havlu ile elimi sardım ve evden ayrıldım. Geceyi bağ evinde geçirdim. Ertesi gün polis beni arayınca, emniyete gittim. Orada Onur'un öldüğünü öğrendim. Evden çıktığımda, içerideAlev, İsa ve Onur kalmıştı. Onur'u bıçakladığımı hatırlamıyorum" dedi.
Savcı, sanık Sadık Şahin hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Şahin önümüzdeki günlerde hakim önüne çıkacak.
Haber Videosu: Eski mankenin evinde cinayet işleyen sanığa müebbet hapis istendi
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Tarih de bak bütün savaşlar kadınlar icin çikmiş Truva savaşı ornegi çokCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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1. sevgili kadini diger 2. sevgilisiyle basinca namus damari kabarmis adami bicaklamis terside olabilirdi degilmi sevsinler sizin namus anlayisiniziCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sonuç. biri meraktan ölmüş. diğeri meraktan içeri girmiş.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Mudanya mı ? Hiç şaşırmadım :P :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Af cıkarıyorlar 3 aya kalmaz cıkarCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Adanalılara özenipte günahlara girmeyin , Adana ve adanalılara özendiren Diziler yayından kaldırılsınCevap Yaz 18 6 Yayından Kaldır
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hayırdır adanalılar sana birşey mi yaptı evlat3 4 Yayından Kaldır
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kol kadar acili adana var yermisin !!10 3 Yayından Kaldır
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Sıradan bir bursa haberi işteCevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
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su testisi su yolunda kırılır bukadar insan geri zekalımı akşam olunca bir an evvel evine gidip ailesine çoluğuna çocuğuna koşuyorCevap Yaz 10 Yayından Kaldır