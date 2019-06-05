AK Parti'den ihraç edilen MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı!

Karabük'ün Yenice ilçesinin Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Özal Mahallesinde düğün gezisi sırasında eski muhtar Murat Bağbaşı tarafından saldırıya uğradı.

YENİ MUHTAR TARAFINDAN BURNU KIRILDI

İddiaya göre, eski mahalle muhtarı Murat Bağbaşı ilk olarak düğün ziyaretinde Başkan Çaylı'nın yanında bulunan aralarında problem olan Yusuf Cıbır'a bağırarak düğünden ayrılmasını söyledi. Yusuf Cıbır olay çıkmaması için düğün alanını terk etti. Murat Bağbaşı daha sonra arkadan dolanarak sandalyede oturan Başkan Çaylı'ya saldırarak vurmaya çalıştı. Başkan Çaylı'ya vurmaya kalkışırken Başkan Çaylı'nın şoförü Nurdoğan Ören tarafından durduruldu. Murat Bağbaşı daha sonra Özal Mahallesinin yeni muhtarı Yılmaz Ekmekmekçi'ye de saldırarak burnunu kırdı.

BAKKAL DÜKKANINI DAĞITTI

Murat Bağbaşı daha sonra Özcan Onur ile birlikte Özal Mahallesinde bakkal işletmeciliği yapan Hikmet Koymat'ın dükkanına giderek dükkanı dağıtıp Hikmet Koymat'ın da burnunu kırarak olay yerinden kaçtılar. Emniyet ekipleri tarafından Murat Bağbaşı ve Özcan Onur'u arama çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Özal Mahallesi muhtarı Yılmaz Ekmekçi ve bakkal işletmecisi Hikmet Koymat emniyete giderek şikayetçi oldu. Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından Yenice'ye çevik kuvvet sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHRAÇ EDİLMİŞTİ

AK Parti Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'nın oy birliğiyle partiden ihraç edildiğini açıklamıştı. 2001 yılında AK Parti Yenice Kurucu İlçe Başkanlığı yapan ve iki dönemdir partisinden belediye başkanı seçilen Zeki Çaylı'nın ihracı istemiyle, partisinin Karabük İl Başkanlığı'nca AK Parti Genel Merkezi'ne başvuruda bulunulmuştu. Zeki Çaylı'nın partisinden neden ihraç edildiği konusunda ise açıklamada bulunulmamıştı.

ZEKİ ÇAYLI KİMDİR?

Zeki Çaylı, 27.01.1954 tarihinde Yenice Tır Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra ortaokul ve liseyi Devrek Lisesi'nde 1971 yılında bitirdi. Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu ( İnşaat Bölümü ) mezunudur. 1973-1975 yılları arasında Gümüşhane Kelkit İlçesinde Tapulama Teknisyeni olarak çalıştı. 1973 yılında evlendi. 1975-1977 yılları arasında askerliğini Denizli'de tamamladı. Askerlik dönüşü 1977-1979 yılları arasında Karabük Belediyesi Fen İşleri Topografı olarak çalıştı. 1979 yılında Yenice Belediyesi Fen İşleri'ne naklen atandı. 1977 yılında Yenice Hür-Genç Derneği Başkanlığı'nı yaptı.1980 yılında kapatılıncaya kadar bu görevi sürdürdü.

Yenice Spor'da amatör lisanslı olarak futbol oynadı. Yenice Belediyesi'nde çalışırken 1989 yılında Çankırı Belediyesi'ne naklen atandı. Burada 2 yıl görev yaptı. Çankırı Belediyesi'nde çalışırken aynı zamanda Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümünü bitirdi. 1991 yılında tekrar Yenice Belediyesi'ne atandı. 1999 yılında emekli oldu. Bu görevde kaldığı sürece; Altınkaya İş Merkezi, Pazaryeri Kompleksi, Asfalt Şantiyesi, Mezbaha, Köprü, Menfez, İçme Suyu Projesi, asma köprüler, Yenice'nin asfaltlarının tamamı, parklar ve kısaca Yenice'de mevcut belediye sınırlarındaki halen hizmet ve kullanımdaki bütün icraatları yönetti.

20 Kasım 2001 tarihinde AK Parti Yenice Kurucu İlçe Başkanlığı'nı yaptı. 10 Mayıs 2003 de Yenice Belediye Başkanı Adayı oldu. Daha sonra tekrar ilçe teşkilatında görevler aldı. 29 Mart 2009 seçimleri için görevlerinden ayrılarak AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı oldu. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerinde % 47 oy alarak 3048 oyla Yenice Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Çaylı, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerde % 57 oy alarak 3765 oyla 2 nci defa Yenice Belediye Başkanlığına 2 kez seçildi. Evli ve 3 çocuk babası.

Kaynak: İHA