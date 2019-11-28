Eski kız arkadaşının işyerini soyguncu kılığına girip bastı!

28.11.2019 19:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:41

23 yaşındaki Renata Ranyelle Almeida, çalıştığı iş yerinde kasa arkasında durduğu sırada iş yerine gelen maskeli ve silahlı biri kendisinden kasadaki paraları vermesini istedi. Parayı vermesine rağmen soyguncu Renate'nin yüzüne ateş açtı. Olaydan sonra ağır yaralanan Renata tedavi altına alındı. Polis yaptığı kısa çalışma sonrası yakalanan soyguncunun Renata'nın eski erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Polis, Renate'nin soyguncu kılığına giren eski erkek arkadaşının söylediği şeyleri yapmasına rağmen erkek arkdaşının kendisine ateş ettiğini, bu nedenle erkek arkadaşının soygun için değil tamamen cinayet için iş yerini bastığı sonucuna vardıklarını söyledi. Renate'nin soyguncu kılığına giren erkek arkadaşı gözaltına alındı.