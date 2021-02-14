Eski kayınpederi ile mahkemelik olan Gökhan Özen hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi
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Eski kayınpederi ile mahkemelik olan Gökhan Özen hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi

14.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:03
Eski kayınpederi ile mahkemelik olan Gökhan Özen hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, Instagram hesabı üzerinden mahkemelik olduğu eski kayınpederi Mehmet Sevingen ve hakkında çıkan "Çirkin iftira" haberlerine tepki gösterdi.

Gökhan Özen, 2010'da evlendiği eski bakan Mehmet Sevigen'in kızı Selen Sevigen ile 2016'da boşandı. Özen, geçtiğimiz aylarda kendisinden şikayetçi olan ve uzaklaştırma kararı aldıran eski eşi ve babasıyla mahkemelik oldu.

KAYINPEDERİNİ CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün, eski kayınpederi Mehmet Sevigen'i rüşvet iddialarıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet etti. Özen bu şikayetini sosyal medya hesabından da duyurdu.

Eski kayınpederi ile mahkemelik olan Gökhan Özen hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi

"İFTİRAYA MARUZ KALDIM"

Özen'in kayınpederi ise ünlü şarkıcının şikayetinden sonra mahkemeye başvurarak, şarkıcının hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu ileri sürerek iftiraya maruz kaldığını ve eski damadının cezalandırmasını istedi.

Eski kayınpederi ile mahkemelik olan Gökhan Özen hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi

"UZUN BİR AÇIKLAMA İLE KONUYA TEPKİ GÖSTERDİ"

Bu gelişmelerin ardından ilk olarak eski kayınpederi hakkındaki rüşvet iddiaları ile ilgili detayları çektiği videoyla anlatan Özen, sonrasında haberi yapan gazetenin ilgili sayfasının resmini paylaşarak konuya tepki gösterdi.

Eski kayınpederi ile mahkemelik olan Gökhan Özen hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi

"Hakkımda açılan dava ve aldırılan uzaklaştırma kararının sebebi; Mehmet Sevigen isimli şahısın 14/018/2020 tarihinde bana anlattığı rüşvet olayını toplumla paylaşmamı engellemekti. Beni tamamı iftira bir ifadeyle ilk duruşma sonucu çocuklarımı günde 1 saat görebilecek şekilde kısıtladıktan sonra avukatları arayıp uzlaşma isteyip istemediğimizi avukatlarıma 2 ay her hafta sordular? Yani;

"Bak biz senin çocuklarınla olan iletişimini kanunu yanıltarak günde 1 saatle sınırlattık şimdi susup uzlaşıyor musun? Yoksa daha ister misin?"

"ISRARCI UZLAŞMA TALEPLERİNİ REDDETTİM"

"Bu insanların kafalarınca kurduğu ucuz oyun karşısında ısrarcı uzlaşma taleplerini reddettim. Benim en değerlim çocuklarımı kendi pislikleri uğruna öne atıp, babadan mahrum edip üzecek kadar küçüldüler bir kere.. O evlatlar anlayacak zamanı geldiğinde hepsinin içini dışını. Bunları tarihi eseri içinde barındıran otel binasının sahibi Gülay Sevigen, eşi ortağı Mehmet Sevigen ve Selen Sevigen isimli şahıslar beraber planladılar çünkü bu olay sonucu binayı kaybedecek olan yine kendileri başkası değil. Bunları da yazsana sabah gazetesi gerçekleri yaz."

"Allah katında asla ve asla kanıtlayamayacağı bir yalanı bu dünyada medya hukuk polis yanıltıp üzerinde baskı kurarak güya kendini aklayacak."

Eski kayınpederi ile mahkemelik olan Gökhan Özen hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi

"M. Sevigen isimli şahısın beni otele çağırdığı mesajların tarihleri ve Instagram'a hikaye kitabım çıkıyor diye paylaşım yaptığım tarih ve bu pis planla açılan davanın tarihi hepsi orada duruyor. Sırasıyla birkaç gün arayla ne tesadüfse. Biz toplum, medya ve adalet olarak 6 Milyon TL'lik bina nasıl yine Mehmet Beyin deyişiyle 450 Milyon TL olmuş? Verilen rapor tarihi eser binanın yapısına uygun mu değil mi?"

Eski kayınpederi ile mahkemelik olan Gökhan Özen hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi

"Bunları tartışmayalım da Sabah Gazetesi'nin yapmaya çalıştığı gibi; Benim boşandığım eşimin, babasının açığını kapatmak için çocuklarını bile yakarcasına eski kocasını iftiralarla mahkemeye verdiği magazinsel hikayesine mi bakalım? Olayı haberden çıkartıp magazinsel boyuta çekip tepkinin çapını küçültme çabaları bunlar. Şu an itibarı ile o binanın sahibi Gülay Sevigen savcılıkta sorgulanmıyor ben mi sorgulanacağım? Neden? Çalan gelip bana çaldığını anlattı bunu devlete anlattım diye mi?"

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