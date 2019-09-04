Eski İstanbul İl Başkanı Temurci: AK Parti, Perinçek'i kucaklayan bir hale dönüştü

04.09.2019 08:07

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından sonra Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın kesin ihraç istemiyle partinin Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili açıklama yapan eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, "Bu ihraç süreci Türkiye için yeni bir başlangıç olacaktır. Şayet bize kapıyı gösterenler milletin yeni partiye olan ihtiyacından korkmuşlarsa korkuları en kısa sürede gerçeğe dönüşecektir" diye konuştu.

"İHRAÇ SÜRECİ TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAKTIR"

Temurci, Medyascope yayınında yaptığı açıklamada "AK Parti'yi değerlerinden uzaklaştıranlar parti içindeki son değerleri de tasfiye ediyorlar. Biz yaklaşık 6 aydır AK Parti içinde bir itiraz süreci başlattık. Bizim haykırışımız öze dönüş haykırışıydı. Karşılıksız kaldığını görüyoruz. Doğruları duyacak kadar cesareti olmayanların, istişareyi itaat diye anlayanların aldıkları kararların hiç bir önemi yok. Bu kararlar partinin AKP'lileştiğinin bir göstergesi. 2001 yılında partiyi kurduğumuzda lider oligarşisine karşı ortak akıl diyen bir AK Parti vardı. Maalesef dün alınan kararla AK Parti bu aklını kaybetmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"Bu ihraç süreci Türkiye için yeni bir başlangıç olacaktır" diyen Temurci "Bizim tanıdığımız Erdoğan arkadaşlarını kucaklardı. Ben ve arkadaşlarım geçen süreçte AK Parti'nin kendi değerlerine, kendi mazisine sahip çıkmasını bekledik. Bekledik ki birileri kendini hesaba çeksin. AK Parti ceza keserek sonuç alacağını düşünüyorsa yanılıyor" dedi.

"AK PARTİ PERİNÇEK'İ KUCAKLAYAN BİR HALE DÖNÜŞTÜ"

Temurci, "Şayet bize kapıyı gösterenler milletin yeni partiye olan ihtiyacından korkmuşlarsa korkuları en kısa sürede gerçeğe dönüşecektir. Ben bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Ben ve arkadaşlarımız, AK Parti'nin kendi mazisine sahip çıkmasını bekledi" dedi.

AK Parti tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Selim Temurci, "AK Parti Pelikan'ı meşrulaştıran, Perinçek'i kucaklayan bir hale dönüştü" dedi.

SELİM TEMURCİ KİMDİR?

Selim Temurci, 1970 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İmam Hatip Lisesi'ndeki eğitimini tamamlayan Temurci, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde ekonomi üzerine tamamlayan Temurci, özel sektörde bir süre boyunca üst düzey yöneticilik yaptı.

Köprü Grubu Derneği Başkanlığı ve birçok sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görev alan Temurci, siyasi çalışmalarına gençlik kollarında başlamıştır. İl Başkan Yardımcılıkları da dahil olmak üzere farklı görevlerde bulunan Temurci'nin ekonomi ve siyaset konularında çok sayıda makaleleri yayımlanmıştır.

2006 – 2009 yıllarında AK Parti Kağıthane İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009 -2012 yıllarında ise İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Temurci, 2012 -2015 yılları arasında Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Temurci, 2015-2018 yıllarında ise AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptı.