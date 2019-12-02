Türkiye'nin sınır dışı ettiği eski İrlanda ordusu mensubu DEAŞ'lı, Dublin'de gözaltına alındı

02.12.2019 00:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 00:28

Eski İrlanda ordusu mensubu DEAŞ'lı Lisa Smith, Türkiye'den sınır dışı edilmesinin ardından Dublin'de gözaltına alındı. Bir dönem eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson ile eski Başbakan Bertie Ahern'e gezilerinde ordu mensubu olarak eşlik eden Smith, 2015'te Müslüman olduktan sonra Suriye'ye gitmişti.

TERÖR ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINDI

Smith, İrlanda'nın başkenti Dublin'e varışında terörle mücadele ekipleri tarafından karşılandı. Suriye'de doğan iki yaşındaki kızı ailesine teslim edilirken, 38 yaşındaki Smith, polis karakoluna götürüldü. Polisin açıklamasında Smith'in terör suçu şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

İrlanda basınına göre, Smith ilk sorgusunda şiddete karışmadığını ve DEAŞ üyesi kocasının geçen sene öldüğünü söyledi. Haberlerde Smith'e uçakta üç konsolosluk görevlisi, bir İrlanda özel harekat kuvvetleri mensubu ve bir de Türk polisinin eşlik ettiği belirtildi.

2015'TE SURİYE'YE GİTMİŞTİ

Smith'in Türkiye tarafından sınır dışı edilmeden önce Suriye'deki bir kampta kaldığı kaydedildi. Bir dönem eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson ile eski Başbakan Bertie Ahern'e gezilerinde ordu mensubu olarak eşlik eden Smith, 2015'te Müslüman olduktan sonra Suriye'ye gitmişti.

21 DEAŞ'LI TERÖRİST SINIR DIŞI EDİLDİ

Daha önce de 26 yaşındaki Mahmun Raşit adlı DEAŞ mensubu, Türkiye'den sınır dışı edilmesinin ardından İngiltere'ye varışında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Türkiye, Suriye'de yakalanan DEAŞ mensuplarını 11 Kasım'da sınır dışı etmeye başlamıştı. Bugüne kadar 13 Alman, 2 Belçikalı, 2 Hollandalı, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve bir İrlandalı'nın Türkiye'den sınır dışı edildiği belirtilmişti.