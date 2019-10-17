Eski eşinin yaraladığı kadının bacağının kesilme riski var

17.10.2019 13:53

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, eski eşi O.G. (34) tarafından hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirilip, pompalı tüfekle yaralanan G.A.'nın (28) vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dalağının ameliyatla alındığı, bir bacağının ise kesilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi.

Tarsus ilçesinde dün meydana gelen olayda bir süre önce ayrıldığı eşi G.A.'nın çalışmasını istemeyen O.G., eşini hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirip pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan G.A., tedavi için Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi edilen G.A.'nın dalağı ameliyatla alınırken bağırsağında ve bacağında ciddi hasarlar meydana geldiği tespit edildi. G.A.'nın sağ bacağının kesilme riskiyle karşı karşıya kaldığı bildirilirken, polisin firari O.G.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA