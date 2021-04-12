Eski eşini sokak ortasında döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim (2)
Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA - Haberler | Güncel
10 DAKİKADA TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİSamsun'da, 3 yıl önce boşandığı Emriye Metoğlu'nu sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde döven İbrahim Zarap'ın yargılandığı davada tanıklar dinlendi.
10 DAKİKADA TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı Emriye Metoğlu'nu sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde döven İbrahim Zarap'ın yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti, yaklaşık 10 dakika sürenin ardından sanık Zarap'ın tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA