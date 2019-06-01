Cani adam, kuaförde çalışan eşini kıskançlık yüzünden vurduğunu söyledi
Adapazarı'nda Cesur Köse, kuaförde çalışan eski eşini silahla vurarak yaraladı. Köse, emniyetteki ifadesinde eski eşini kıskançlık nedeniyle vurduğunu söyledi.
Adapazarı'nda, kuaförde çalışan eski eşi Esra Çumak'ı (32) tabancayla vurarak yaralayan Cesur Köse, kıskançlık yüzünden yaptığını söyledi. Köse tutuklanırken, Esra Çumak'ın tedavisi sürüyor.
AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Olay, dün, Adapazarı Çark Caddesi'ndeki kuaför dükkanında meydana geldi. Daha önce çalıştığı kuaföre bayram yoğunluğu nedeniyle yardıma giden Esra Çumak, dükkana gelen eski eşi Cesur Köse tarafından tabanca ile ateş edilerek vuruldu. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Esra Çumak, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Esra Çumak daha sonra Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
KISKANÇLIK YÜZÜNDEN VURDUĞUNU SÖYLEDİ
Olay yerinde gözaltına alınan Cesur Köse emniyet müdürlüğüne götürüldü. İfadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Köse çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cesur Köse'nin emniyetteki ifadesinde eski eşini kıskanç nedeniyle vurduğunu söylediği öğrenildi.
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evli barklı adam saç şekline bak şaklabanCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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kadının gözleri sıkıntılı galiba, yoksa bu adamla evlenirmiydi,Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin. kadın ölmüşCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ihanet edeni vurun yanına kâr kalmasınCevap Yaz 8 28 Yayından Kaldır