Emniyet İstihbarat Eski Daire Başkanı Sabri Uzun Gözaltına Alındı
İstihbarat Eski Daire Başkanı Sabri Uzun, "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "örgüte yardım" suçlarından gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un, Cumhurbaşkanı'na hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım suçlarından gözaltına alındığını duyurdu.
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun, 'Cumhurbaşkanımıza hakaret', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'örgüte yardım' suçlarından gözaltına alınmış olup, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam etmektedir" denildi.
EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Uzun'un sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçunu işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, evinde gözaltına alındığı öğrenildi.