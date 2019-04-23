Emniyet İstihbarat Eski Daire Başkanı Sabri Uzun Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un, Cumhurbaşkanı'na hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım suçlarından gözaltına alındığını duyurdu.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun, 'Cumhurbaşkanımıza hakaret', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'örgüte yardım' suçlarından gözaltına alınmış olup, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam etmektedir" denildi.

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun



EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Uzun'un sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçunu işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, evinde gözaltına alındığı öğrenildi.