Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, FETÖ imamlarıyla çekilen fotoğrafını savundu

02.11.2019 10:48

Bürokrat olduğu dönemde terör örgütü DEAŞ tarafından esir alınan, kurtarıldıktan sonra dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun alnından öpmesiyle tanınan ve bu olayların akabinde CHP'den milletvekili seçilen Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Musul'da FETÖ imamlarıyla çekilen fotoğrafı hakkında kendisini savundu.

FETÖ'nün eğitim imamı Cemal Bulut, medya imamı Doğan Ertuğrul, Kuzey Irak imamı Talip Büyük ile Işık Üniversitesi'nin bahçesinde çekilen fotoğraf hakkında konuşan Yılmaz, Ardahan Lisesi'nden bir tanıdığına denk geldiğini ve fotoğraftaki diğer kişileri tanımadığını söyledi.