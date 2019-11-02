Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, FETÖ imamlarıyla çekilen fotoğrafını savundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, FETÖ imamlarıyla çekilen fotoğrafı gündem olan Öztürk Yılmaz, kendisini savundu. Yılmaz, Işık Üniversitesi'ndeki bir panayıra katıldığını ve fotoğraftaki isimleri tanımadığını, onlarla yalnızca kısa bir süre yolda yürüdüğünü söyledi.
Bürokrat olduğu dönemde terör örgütü DEAŞ tarafından esir alınan, kurtarıldıktan sonra dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun alnından öpmesiyle tanınan ve bu olayların akabinde CHP'den milletvekili seçilen Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Musul'da FETÖ imamlarıyla çekilen fotoğrafı hakkında kendisini savundu.
FETÖ'nün eğitim imamı Cemal Bulut, medya imamı Doğan Ertuğrul, Kuzey Irak imamı Talip Büyük ile Işık Üniversitesi'nin bahçesinde çekilen fotoğraf hakkında konuşan Yılmaz, Ardahan Lisesi'nden bir tanıdığına denk geldiğini ve fotoğraftaki diğer kişileri tanımadığını söyledi.
VİDEO: Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, FETÖ imamlarıyla çekilen fotoğrafını savundu