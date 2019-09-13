Balıkesir eski Belediye Başkanı Sami Gökdeniz'in kızı evinde ölü bulundu

13.09.2019 22:50

Balıkesir eski Belediye Başkanı Sami Gökdeniz'in avukat kızı Ebru Gökdeniz, saat 19.40 sularında evindeki yatağında ölü bulundu.

Bekar olan 39 yaşındaki Ebru Gökdeniz'in evinde savcının incelemesinin ardındanölüm sebebinin belirlenmesi için Gökdeniz'in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AK PARTİDEN VEKİL ADAYI OLMUŞTU

Daha önce Balıkesir'de 1989-1999 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan babası Av. Sami Gökdeniz gibi siyaseti deneyen Ebru Gökdeniz, 2012'deki kongrede Mahmut Poyrazlı yönetimindeki AK Parti il yönetiminde görev almıştı. 2015 seçimleri öncesi ise yine AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuştu.

Kaynak: İHA