Eski bakan Nihat Ergün, AK Parti'den istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı

30.08.2019 07:42

Yeni parti kuracağı konuşulan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ile hareket ettiği öne sürülen eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, hakkında çıkan istifa haberlerini yalanladı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp, parti kuruculuğundan ayrılan ve AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın ardından, yeni oluşum içinde yer alacağı belirtilen bazı isimlerde, AK Parti ile yollarını ayırmaya başladı.

"PARTİDEN ÖĞRENEBİLİRLER"

Yeni Akit'in haberine göre; eski bakan Hüseyin Çelik'in ardından Nihat Ergün da "İstifa ettiğimi iddia edenler, en doğru bilgiyi partiden öğrenebilirler" diyerek istifa iddialarını yalanladı.

AK PARTİ'DEKİ İSTİFALAR VE İDDİALAR

Ali Babacan, Ali Babacan, 8 Temmuz'da kurucusu olduğu AK Parti'den 18 yıl sonra istifa etmişti. Ali Babacan, yeni parti kuracağını da 8 Ağustos'ta resmen duyurmuştu.

Babacan'ın ardından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, üç dönem milletvekilliği yaptığı AK Parti'den istifa etti. Ergin yaptığı açıklamada "Sayın Babacan'dan birkaç gün sonra, yani yaklaşık iki ay önce istifa ettim. Yargıtay'ın internet sitesine girerek 'parti üyeliğinden çıkma' butonuna basarak bu işi yaptım ama bunun nümayişini yapmadık" ifadelerini kullandı.

Eski bakanlardan Hüseyin Çelik'in de istifa etme kararı aldığı öne sürüldü. İddiaların ardından açıklama yapan Çelik "Şu an için partimdeyim" dedi.

Eski AK Parti Milletvekili Abdullah Başcı'nın da partiden istifa ettiği öne sürüldü. Başcı, Twitter'dan yaptığı açıklamada "AK Parti'den istifa ettiğim yönünde yapılan haberler asılsızdır. İstifa kararı alacak olursam kendim kamuoyuna duyururum." ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın da istifa etme kararı aldığı iddia edildi. Atalay'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.