Eski AK Parti'lilerin Yeni Bir Parti Kurması İçin Tek Şart Var

"Türkiye iyi yönetilmiyor" tespiti ile bir araya gelen AK Parti'liler, harekete geçmek için 31 Mart seçimlerini bekliyor. Abdullah Gül'ün desteğini alan Ali Babacan'ın liderliğinde yola çıkması beklenen AK Parti'li küskünler, iktidar partisinin yerel seçimden başarısızlıkla çıkması durumunda hemen harekete geçecek.

Birgün'de yer alan habere göre; yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi arayışlarına hız verdiği kulislerde konuşulmaya başlanan bu oluşum 'Gül destekli Babacan hareketi' olarak isimlendiriliyor. Ankara'da, AK Parti Genel Merkezi'nin yakınındaki Çukurambar semtinde bulunan çok sayıdaki büroda hararetli tartışmalar yapıldığı ve bu tartışmaların halen AK Parti içinde varlığını sürdüren isimlerce de yakından izlendiği konuşuluyor.

ABDULLLAH GÜL DESTEKLİ

Edinilen bilgiye göre, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçmişteki kritik dönemlerde 'aşırı temkinli' tutumu nedeniyle görev almaktan kaçındığı için artık AK Parti'li muhaliflerce 'vitrindeki isim' olarak düşünülmüyor. Gül'e yakınlığıyla bilinen eski Bakan Ali Babacan'ın ismi süreç içinde öne çıktı. Babacan'ın liderliğinde yürütülmesi beklenen hareket, yapılan toplantılarda yol haritası belirlenmeye çalışılıyor.

Abdullah Gül

YOL HARİTASI BELLİ

AK Parti'nin yönetim kadroları ve hükümetlerinde etkili görevlerde bulunan isimlerin de destek verdiği bu hareket için 31 Mart yerel seçimleri milat olacak. Yerel seçimlerde AK Parti'nin güçsüzleşmesine katkıda bulundukları izlenimi doğurmamak için yerel seçimlere kadar bekleyeceği bildirilen hareket, iki temel seçenekli yol haritası belirledi:

"AK Parti'nin yerel seçimlerden başarısızlıkla çıkması durumunda hemen hareket geçmek" ya da "Yaşanacak bir olağanüstülükte seçenek olarak hazır bulunmak için parti içinde ya da yeni bir partide bir arada durmak."

Parti kurma hazırlıkları olduğu konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ise AK Parti'de etkili olabilecek bir hareketi ortaya koyabileceği düşünülmüyor. Davutoğlu'nun bazı eski milletvekilleri ile akademisyenlerden oluşan sınırlı bir kadro ile hareket ettiği, bundan güçlü bir yapı çıkmayacağı ancak Ali Babacan liderliğindeki bir harekete destek olabilecekleri bildiriliyor.

Ali Babacan

AK PARTİ İÇİNDEKİ DESTEKÇİLER

Büyük bölümü AK Parti dışında kalan bu isimler partide varlığını sürdüren "sessiz grup"un desteğine de güveniyor. Bakan Berat Albayrak'ın ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kadroların gücünün artması ile etkisizleşen ve aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bu isimlerin de olası bir gelişme durumunda bu harekete destek vermesine kesin gözüyle bakılıyor.