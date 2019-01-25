Eşiyle Bornozlu Poz Veren Pınar Altuğ, Kendisini Eleştiren Takipçilerine Sert Çıktı

Eşiyle Bornozlu Poz Veren Pınar Altuğ, Kendisini Eleştiren Takipçilerine Sert Çıktı

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldız oyuncusu Pınar Altuğ Atacan, eşiyle birlikte sosyal medyadan bornozlu ve makyajsız bir fotoğrafını yayınladı. Altuğ, gelen olumsuz yorumlara sert tepki verdi.

Ünlüler arasında son zamanlarda trend olan bornuzlu poz verme modasına Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan da katıldı. Altuğ hem makyajsız hem de bornozlu haliyle yaptığı paylaşımla yine sosyal medyada olay oldu.

OLUMSUZ YORUMLARA İSYAN ETTİ

Eşiyle yaptığı paylaşım binlerce beğeni ve yorum alan Pınar ALtuğ, gelen olumsuz yorumlara sert çıktı. Kendisini eleştiren takipçilerine tek tek cevap veren başarılı oyuncu, gelen tepkilere isyan etti.

İşte Pınar Altuğ'un takipçilerine verdiği cevaplar;

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