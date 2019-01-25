Eşiyle Bornozlu Poz Veren Pınar Altuğ, Kendisini Eleştiren Takipçilerine Sert Çıktı
Çocuklar Duymasın dizisinin yıldız oyuncusu Pınar Altuğ Atacan, eşiyle birlikte sosyal medyadan bornozlu ve makyajsız bir fotoğrafını yayınladı. Altuğ, gelen olumsuz yorumlara sert tepki verdi.
Ünlüler arasında son zamanlarda trend olan bornuzlu poz verme modasına Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan da katıldı. Altuğ hem makyajsız hem de bornozlu haliyle yaptığı paylaşımla yine sosyal medyada olay oldu.
OLUMSUZ YORUMLARA İSYAN ETTİ
Eşiyle yaptığı paylaşım binlerce beğeni ve yorum alan Pınar ALtuğ, gelen olumsuz yorumlara sert çıktı. Kendisini eleştiren takipçilerine tek tek cevap veren başarılı oyuncu, gelen tepkilere isyan etti.
İşte Pınar Altuğ'un takipçilerine verdiği cevaplar;
YORUMLAR (65)
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Sırf gündeme gelmek :P biri yatak pozu paylaşır biri iş bitince duş pozu öteki tuvalet pozu bu ne be??!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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GÜZEL CEVAPLAR VERMİŞ. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Keşke paylaşmasaydı. Güzellikten eser yok. yaşını iyice gösteriyor.Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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kompleksten kafayı yıcek bu kadın da . her yoruma usenmemıs cvp yazmıs. sımdı buraya da gelır yazar :DCevap Yaz 28 4 Yayından KaldırSURİYELİ: sesli güldüm ya la :)2 1 Yayından Kaldır