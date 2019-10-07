Tartıştığı eşini ve kızını öldüren koca gözaltına alındı

Tartıştığı eşini ve kızını öldüren koca gözaltına alındı

Ağrı' da bir erkek, evde tartıştığı eşini ve kızını silahla öldürdü. Olay yerinden kaçan katil koca, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

07.10.2019 02:48
Tartıştığı eşini ve kızını öldüren koca gözaltına alındı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tartıştığı eşini ve kızını silahla öldüren bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Değirmendüzü köyünde ikinci evliliğini yapan B.S. ile daha önce aralarında anlaşmazlık bulunan ilk eşi S.S. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu B.S, silahla S.S'yi ve tartışmayı engellemeye çalışan kızı K.K'yi silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan B.S, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patnos Devlet Hastanesinde bulunan cenazeler, otopsi işlemleri yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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YORUMLAR (12)

  • ELİF:
    Ya adam ayrılmış ikinci evliliğini yapmış biten bitmiş zaten ona ne kimle olduğu kadının
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  • FISILTIII:
    kesin eşini başkasıyla oynarken yakalı oda dayanamadı kesti cezasını '' orası dogu / ihanetin nedeni olmaz bedeli olur.
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  • CONSINOV:
    Hırt kadın da adamı vursun o zman ikiniciyi evlenmiş ! Adama serbest kadına mı yasak ?!
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  • GURBETCİ:
    Vekilide iceri alin? Nadirayi oldurup serbest kaliyor, bu adaletmi simdi? Kasikci dada eliniz var, nadira dada! Sozde adaletciler. Gun gelir sizde muhtac olursunuz yok ettiginiz adalete.
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