Eşini ve kayınpederini öldüren astsubay, cinayeti hediye aldığı ayakkabı nedeniyle işlemiş
Adana'da cinnet getirdikten sonra eşini ve kayınpederini öldüren, kayınvalidesini ise ağır yaralayan astsubayın hediye aldığı ayakkabının değiştirilmek istenmesi üzerine cinayet işlediği ortaya çıktı.
Olay, 9 Temmuz Salı günü merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi 76010. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 11. katında meydana geldi. İddiaya göre, 4 ay önce Adana'da astsubay olarak göreve başlaşan ve 3 ay önce de Büşra Güçlü (21) ile evlenen Ertuğrul Güçlü (22), olay günü işten çıktıktan sonra eşi, kayınbabası Cemal Ünlükıraner'in (58) evinde olduğu için oraya gitti. Güçlü, burada yorgun olduğunu eve gitmek istediğini söyledi. Ancak eşi Güçlü astsubaya, "Babama aldığın ayakkabıyı babam beğenmedi, bunu değiştirmek istiyoruz. Gidip şimdi bunu değiştirelim" dedi.
"KIZIMA BAĞIRAMAZSIN"
Astsubay ise yorgun olduğunu tekrarlayarak, başka bir zaman değiştirebileceklerini belirtti. Buna rağmen eşi ayakkabıyı değiştirmekte ısrar edince, astsubay ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma çıkınca, kayınbabası devreye girerek astsubaya "Bizim yanımızda kızıma bağıramazsın" diyerek ona hakaret etmeye başladı.
Bu arada daha önce de astsubayın kayınvalidesine aldığı hediyeleri kayınvalidesinin beğenmeyip değiştirdiğini söylediği ve ne yaparsa yapsın eşinin ailesine yaranamadığını belirterek balkona gittiği öğrenildi.
POLİSE TESLİM OLDU
Astsubay bir süre sonra balkondan içeri girip eşini ve kayınbabasını öldürüp kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'i (52) de ağır yaraladı. Astsubay, komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen polise teslim oldu. Zanlı emniyete götürülerek sorguya alınıp çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
KAYINVALİDENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Astsubayın bir anlık cinnet getirip cinayet işlediğini ağlayarak pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Ağır yaralı kayınvalidesinin hastanedeki tedavisi de devam ediyor.
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bunlara güvenlik emanetCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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varoş mahalle karısı alırsan böyle olur, sen de varoş mahalle delikanlısın zaten belli. . . . bu tarz eğitimsiz, kültürsüz ve köylü kafalı insanlar ıslah edilemezCevap Yaz 8 15 Yayından Kaldır
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Bizde yedikCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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oysa ki kendi geleceğin için sessiz sedasız ayrılırdın oradan evine giderdin açardın boşanma davanı medenice ayrılırdın herkes kendi hayatına devam ederdi. . olan cana kıydın ahiretin gitti . . canlara oldu senin hayatına mal oldu. . yazık. . bir anlık öfke nelere sebep. . !Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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CEZA EVİNDE 100 LERCE KAYNANA KAYINPEDER VAR GARDİYANLARIN HEPSİ YAHU YANDINNNNNNCevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
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3 aylık eğitimle askeri terbiyeden yoksun 20-21 yaşında daha adam olamaış sebilere para ve eline silah verip salarsan ortalığa olacağı bu.Cevap Yaz 51 21 Yayından Kaldır
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BİDE ANLAYIŞSIZ KADIN VE ONUN AİLESİ, ZATEN MESLEKLERİ ZOR BİDE EVDE ONLAR. . . VE SONUÇ. . . ALLAH YARDIMCISI OLSUN. BİZDE İŞTEN GELEN ERKEĞİN YEMEĞİ ÇAYI HAZIR OLUR RAHAT ETTİRİRLİRKİ KAFASI VE BEDENİ RAHAT İNSAN ÇEVRESİNE AİLESİNE YANSIMASI İYİ OLUR DİYE. BİZ ÖYLE GÖRDÜK ANADOLUDA.5 Yayından Kaldır
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Astsubay okulları myo yani 2 yıllık yüksek okul az beyinli cahil. .9 10 Yayından Kaldır
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Demi kardeş iki can almış ha bide biride ölmek üzere biri karısı diğeri kadının babası diğeri annnesi ve utanmadan kendini savunuyor ha bide bahanesi var kendini niye oldurmemis diye sorarlar ...2 5 Yayından Kaldır
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tufan kardeşim 18 yaşında ilk görev yerim cizre idi. en küçük asker benden 2 yaş büyüktü. senin gibi adam olamamış çok yaratığı adam etmeye çalıştık, belli ki adam edememişiz, o parayla silahı sana verelim sen git görev yap, belli ki senin astsubaylarla çok iyi anın yok, naptılar sana?16 5 Yayından Kaldır