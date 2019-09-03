Kendisine boşanma davası açan eşini ve askerlik arkadaşını öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı

Kendisine boşanma davası açan eşini ve askerlik arkadaşını öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı

Tekirdağ Çorlu'da kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ve eşinin birlikte yaşadığı Salih Durmuş'u öldüren Nazım Baştürk'ün mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Baştürk, asker arkadaşının ve eşinin birlikte yaşamasını hazmedemediğini söyledi.

03.09.2019 13:32
Kendisine boşanma davası açan eşini ve askerlik arkadaşını öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı

Tekirdağ Çorlu'da işlenen Melike Baştürk ve Salih Durmuş cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Eşini ve eşinin birlikte yaşadığı Salih Durmuş'u öldüren Baştürk'ün mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.Nazım Baştürk ifadesinde "Birlikte yaşıyorlarmış, gücüme gitti ve çok kafama taktım." dedi.

Eşinin kendisine 6 ay önce boşanma davası açıp, yaşadıkları Yalova'yı terk ettiğini belirten Nazım Baştürk, ifadesinde şunları söyledi:

"Ayrılınca eşimin Çorlu'da askerden önce arkadaşım olan ve askerliğimizi de birlikte yaptığım arkadaşım Salih'in yanına gittiğini ve ona kaçtığını duydum. Birlikte yaşıyorlarmış, gücüme gitti ve çok kafama taktım. Çok düşündüm. Evime boşanma davası için mahkemeden tebligat geldiğinde Çorlu'da yaşadıkları adres yazıyordu. Adreslerini tebligattan öğrendim. Adresi öğrendikten sonra Çorlu'ya geldim, evlerinin bulunduğu mahalledeki parkta sabahladım. Evden çıktıklarını gördüm. Alışveriş yaptılar sonra yolda giderken olay gerçekleşti."

Getirildiği Çorlu Emniyet Müdürlüğünde susma hakkını kullanan Baştürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Salih Durmuş, birlikte yaşadığı Melike Baştürk ile marketten alışveriş yapıp eve dönerken arkalarından gelen Nazım Baştürk çifte kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan çift birer gün arayla hayatlarını kaybetti.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Melike Baştürk'ün eşine boşanma davası açıp, evi terk ettiği, Salih Durmuş'un da eşinden boşandığı belirlendi. Polis, cinayet anının yansıdığı güvenlik kamerası görüntüleri ile çevredeki diğer kameraların kayıtlarını incelemeye alan polis, cinayeti Nazım Baştürk'ün işlediğini tespit etti.

Kendisine boşanma davası açan eşini ve askerlik arkadaşını öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (15)

  • COSMOS:
    askerlik arkadaşının eşinle ne alakası var nerde bu samimiyet nasıl tanıyor bunlar niye sorgulanmıyor demekki adam zaten boynuzluymuş
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  • KURTBEY:
    Müslümanım diyen insanın alkışlayacağı işmidir bu. Hepinize lanet olsun. Bitmiş işi ne diye kovalarsın. Bir can alırsın, Haddin değil. Beter ol şeresiz. Hayasız, günahkar.
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  • TXX:
    BU HABERİ ALKIŞLAYANA ALLAH AKIL VERSİN . KADIN BOŞSNMA DAVASI AÇIP GİTMİŞ NASIL Bİ PSİKOPAT İSE ARTIK ADAM KADIN KAÇMIŞ
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  • HANZ:
    BOSANMA DAVASI BITMEDIYSE HALA KARISIDIR NAMUSUDUR BIDE BOYLE BAK
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  • ADINI YAZ Y:
    TXX . . Kadın cinayetlerine hiç kimse alkışlamıyor. . sadece kadın boşandıktan sonra ilişkiye başlasaydı . ben şahsen karşım evi terk etsene bile halen evli olanların ilişki yaşamasına ama bu demek değildirki kocasının onları öldürmesi. . . ben her zaman şiddete karşıyım. . .
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  • ADALET:
    Bu adama adaleti kim verecek şimdi evden kaçıp başkasıyla yaşayan başka türlü nasıl adalet verilecekti ?
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