Kendisine boşanma davası açan eşini ve askerlik arkadaşını öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı

03.09.2019 13:32

Tekirdağ Çorlu'da işlenen Melike Baştürk ve Salih Durmuş cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Eşini ve eşinin birlikte yaşadığı Salih Durmuş'u öldüren Baştürk'ün mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.Nazım Baştürk ifadesinde "Birlikte yaşıyorlarmış, gücüme gitti ve çok kafama taktım." dedi.

Eşinin kendisine 6 ay önce boşanma davası açıp, yaşadıkları Yalova'yı terk ettiğini belirten Nazım Baştürk, ifadesinde şunları söyledi:

"Ayrılınca eşimin Çorlu'da askerden önce arkadaşım olan ve askerliğimizi de birlikte yaptığım arkadaşım Salih'in yanına gittiğini ve ona kaçtığını duydum. Birlikte yaşıyorlarmış, gücüme gitti ve çok kafama taktım. Çok düşündüm. Evime boşanma davası için mahkemeden tebligat geldiğinde Çorlu'da yaşadıkları adres yazıyordu. Adreslerini tebligattan öğrendim. Adresi öğrendikten sonra Çorlu'ya geldim, evlerinin bulunduğu mahalledeki parkta sabahladım. Evden çıktıklarını gördüm. Alışveriş yaptılar sonra yolda giderken olay gerçekleşti."

Getirildiği Çorlu Emniyet Müdürlüğünde susma hakkını kullanan Baştürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Salih Durmuş, birlikte yaşadığı Melike Baştürk ile marketten alışveriş yapıp eve dönerken arkalarından gelen Nazım Baştürk çifte kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan çift birer gün arayla hayatlarını kaybetti.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Melike Baştürk'ün eşine boşanma davası açıp, evi terk ettiği, Salih Durmuş'un da eşinden boşandığı belirlendi. Polis, cinayet anının yansıdığı güvenlik kamerası görüntüleri ile çevredeki diğer kameraların kayıtlarını incelemeye alan polis, cinayeti Nazım Baştürk'ün işlediğini tespit etti.

Kaynak: DHA