Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu
Hatay'ın Belen ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini 4 parçaya bölüp oturdukları binanın arka bahçesine gömen kadın, kocasını önceki evliliğinden olan kızına cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü öne sürdü.
Olay, 23 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Havva Z.(35), iddiaya göre, 2 çocuğunun babası Mikail Z.'yi (40) bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra cesedi 4 parçaya ayıran kadın, oturdukları 3 katlı binanın arkasındaki bahçeye gömdü. Komşuları, evden gelen kavga seslerinin ardından Havva Z.'nin eşinin cansız bedenini evin arkasına açtığı çukura battaniye sarılı olarak gömdüğünü görüp, polise haber verdi.
CESEDİ BATTANİYEYE SARILI BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Havva Z.'yi gözaltına aldı. Havva Z., eşini öldürüp, arka bahçeye gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine belediye ekipleri, polis eşliğinde bahçede kazı yaptı. Kazıda Mikail Z.'nin 4 parçaya bölünmüş cansız bedeni, battaniyeye sarılı bulundu. Yapılan otopsinin ardından Mikail Z.'nin cenazesi toprağa verildi.
13 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI
İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Havva Z., ifadesinde eşini önceki evliliğinden olan 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü öne sürdü. Mahkeme heyeti, çocuğun da dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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yukarda hemen alkıs kesın kadındır bunlar allah bu kadınların serrınden korusun bızlerıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Akraba EVLİLİĞİ Zihinsel engelli ağabeyi tarafından dövülen Beritan''ın dramı yürek burktu. Evlenin amca hala teyze kızlarıyla bir sürü geri zekalı daha kazandırın toplumaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Dul bir kadın ve genç kızı var ! Başka adamla evlenirsen o adamda ahlaksız ise ki toplumda ahlaksızlık bu zamanda üst seviyede! Bu durum ne yazık ki bu riski içeriyor. Kızını düşünüyor olsaydi cinselligini bir kenara koyar kızı için yaşardi. Elalelim adamı ile kızıni aynı evde yalniz birakacaksin yeri gelecek. Yani neresinden baksan yanlış en başında yapılmış.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır...: Yanliz haberi iyi okuyun cocugun babasi zaten kadinin ikinci evliligi degil. Istismari yapam oz baba2 Yayından Kaldır
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Eline sağlikCevap Yaz 1 Yayından Kaldır