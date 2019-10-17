Eşini öldüren polis memuru için haksız tahrik indirimi isteği

17.10.2019 17:31

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Elif Yavuz'u silahla vurarak öldüren polis memuru İbrahim Yavuz hakkında yargılandığı davanın savcısı, 'maktulün sadakat yükümlülüklerine aykırı davranışlarda bulunduğu' iddiasıyla haksız tahrik indirimi yapılmasını istedi.

Geçen yıl Körfez Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İzmit'te bir polis merkezinde görevli olan polis memuru İbrahim Yavuz, boşanma davası açan eşi Elif Yavuz'u çocuklarının gözü önünde, tabanca ile 2 el ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra teslim olan İbrahim Yavuz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA