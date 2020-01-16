Eşini elinden bıçaklayan 4 çocuk babası, temizlik maddesi içerek hayatına son verdi
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Eşini elinden bıçaklayan 4 çocuk babası, temizlik maddesi içerek hayatına son verdi

Gaziantep'te 4 çocuk babası adam, tartıştığı eşini elinden bıçakladıktan sonra sıvı temizlik maddesi içerek intihar etti.

16.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:03
Eşini elinden bıçaklayan 4 çocuk babası, temizlik maddesi içerek hayatına son verdi

Dün akşam saatlerinde, Üçoklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Güllabi A. 19 yıllık eşi Hülya A. ile yaklaşık bir hafta önce tartıştıktan sonra evlerinin yakınlarında bulunan bekçiliğini yaptığı Camisi'nde yaşamaya başladı. Dün akşam saatlerinde camiye giden Hülya A. ile Güllabi A. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Güllabi A., yanındaki bıçağı çekip, eşini elinden bıçakladı. Hülya A., kaçıp kendisini tuvalete kilitledi. Güllabi A. ise yaşamına son vermek için sıvı temizlik maddesi içti.

KURTARILAMADI

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla 25 Aralık 'ne kaldırılan çiftten Güllabi A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Güllabi A.'nın cebinden ölümünden eşini sorumlu tuttuğuna dair not çıktığı iddia edildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Hülya A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Güllabi A.'nın cenazesi 'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Eşini elinden bıçaklayan 4 çocuk babası, temizlik maddesi içerek hayatına son verdi
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