Eşini 7 Yerinden Bıçaklayarak Öldüren Cani Kocanın Cezası Belli Oldu

Erzurum'da Neslihan Kızılkaya'yı sokak ortasında 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Halil İbrahim Kızılkaya'ya Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ağırlaştırılmış müebbet cezası, İstinaf Mahkemesi'nce 'saygın tutum' indirimi ile müebbet hapis cezası olarak Yargıtay tarafından onandı.

Olay 3 yıl önce Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana geldi. Halil İbrahim Kızılkaya, şiddetli geçimsizlik nedeniyle güvenlik görevlisi olan Neslihan Kızılkaya'dan boşandı. Boşanmadan 1 ay sonra Halil İbrahim Kızılkaya, Neslihan Kızılkaya'nın yaşadığı evin önüne gelerek konuşmak istedi.

BOĞAZINI KESİP GÖĞSÜNE SAPLADI

Konuşma esnasında aralarında çıkan tartışma üzerine Halil İbrahim Kızılkaya ekmek bıçağıyla Neslihan Kızılkaya'ya saldırdı. Halil İbrahim Kızılkaya, bıçakla Neslihan Kızılkaya'nın önce boğazını kesti ardından bıçağı göğsüne sapladı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Neslihan Kızılkaya olay yerinde hayatını kaybederken Halil İbrahim Kızılkaya, ekmek bıçağıyla kendi boğazını da keserek intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve tedavi gördükten sonra taburcu edilen Halil İbrahim Kızılkaya, yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Bölge Adliye Mahkemesinde müebbet hapse çevrilmesi kararı, Yargıtayca onandı.

VERİLEN CEZA ONANDI

İtirazlar sonucu, dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesinin kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı için temyiz itirazlarını esastan reddederek, Kızılkaya'ya verilen cezanın onanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: İHA