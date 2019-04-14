Eşini 7 Yerinden Bıçaklayarak Öldüren Cani Kocanın Cezası Belli Oldu
Erzurum'da eşini sokak ortasında 7 yerinden bıçaklayarak öldüren cani kocaya verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası Yargıtay tarafından onandı.
Erzurum'da Neslihan Kızılkaya'yı sokak ortasında 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Halil İbrahim Kızılkaya'ya Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ağırlaştırılmış müebbet cezası, İstinaf Mahkemesi'nce 'saygın tutum' indirimi ile müebbet hapis cezası olarak Yargıtay tarafından onandı.
Olay 3 yıl önce Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana geldi. Halil İbrahim Kızılkaya, şiddetli geçimsizlik nedeniyle güvenlik görevlisi olan Neslihan Kızılkaya'dan boşandı. Boşanmadan 1 ay sonra Halil İbrahim Kızılkaya, Neslihan Kızılkaya'nın yaşadığı evin önüne gelerek konuşmak istedi.
BOĞAZINI KESİP GÖĞSÜNE SAPLADI
Konuşma esnasında aralarında çıkan tartışma üzerine Halil İbrahim Kızılkaya ekmek bıçağıyla Neslihan Kızılkaya'ya saldırdı. Halil İbrahim Kızılkaya, bıçakla Neslihan Kızılkaya'nın önce boğazını kesti ardından bıçağı göğsüne sapladı.
İNTİHARA KALKIŞTI
Neslihan Kızılkaya olay yerinde hayatını kaybederken Halil İbrahim Kızılkaya, ekmek bıçağıyla kendi boğazını da keserek intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve tedavi gördükten sonra taburcu edilen Halil İbrahim Kızılkaya, yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Bölge Adliye Mahkemesinde müebbet hapse çevrilmesi kararı, Yargıtayca onandı.
VERİLEN CEZA ONANDI
İtirazlar sonucu, dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesinin kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı için temyiz itirazlarını esastan reddederek, Kızılkaya'ya verilen cezanın onanmasını kararlaştırdı.
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adamın tipinden piskopat olduğu belliCevap Yaz Yayından Kaldır
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eşinden boşandıysan sakın bir daha görüşme. buluşmak isterse buluşma , telefon numaranı değiştir.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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evli olanlar eşinin istediklerini yapsın ve anlaşma yoluna gitmeye çalışsınlar anlaşamıyorlarsa da tabiki ayrılsınlar çünkü bu daha kötüye gidebilir , size şiddet uyguluyorsa zor durumdaysanız hemen eşinizi terk edin eşinizin kötü alışkanlıkları da varsa hiç durmayın bence. düzelir diye düşünüyorsanız biraz sabredin .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bakın eşinizi terk ettiyseniz sakın onunla bir daha görüşmeyin hepsi bu kadar böyle yaparsanız kurtulursunuz. çocuğunu görmek isterse bir başkası yani güvendiğiniz kişiyle bir yerde buluşsunlar sakın siz gitmeyin. bunları sakın unutmayın.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Boşanmalar moda olmuş. Boşanmaların sonu işte.bu turk dizilerinden örnek aliyorlarCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır