"Beni Aldatıyor" Deyip Avukat Eşini 14 Kurşunla Öldüren Katil Doktor Tutuklandı

Diyarbakır'da avukat olan eşine kurşun yağdıran doktor M.I. emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi. Mahkeme zanlının tutuklanmasına karar verdi.

19 Mayıs Pazar günü meydana gelen olay Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent semtinde yaşandı. İddiaya göre, çocuklarının bir etkinliğinden dönen Müzeyyen Boylu I., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otomobilin içinde eşiyle tartıştı. Tartışma sonrası çocuğu ve eşini otomobilde bırakan Müzeyyen Boylu I., araçtan çıkarak yürümeye başladı. Bu sırada aracını park eden Mesut I., çocuğunun yanında belinden çıkardığı tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Yüzüne ve karnına toplam 14 kurşun isabet eden Müzeyyen Boylu I., olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİSE "ALDATTI" DEDİ

Olaydan sonra kaçmayan doktor M.I., çocuğunu bıraktıktan sonra polise teslim oldu. Olayda kullanılan silahı da polise teslim etti. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen zanlı doktor M.I., cinayeti neden işlediğini polise anlattı. M.I., eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü ve arabada bu yüzden tartıştığını polise anlattı. Çıkan tartışmanın ardından öfkesine hakim olmayarak cinayeti işlediğini belirtti.Mesut I., emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE 14 KURŞUN

Olayın ardından Diyarbakır Barosu kınama ve başsağlığı mesajı yayımladı. Baro'dan yapılan açıklamada, "Her gün bir kadının katledildiği ülkemizde bugün de Diyarbakır'da bir kadın meslektaşımız boşanma aşamasında olduğu bir süreçte katledilmiştir. Baromuz avukatlarından Av. Müzeyyen Boylu, yaklaşık 1 buçuk yıldır boşanma davası devam ederken, iki defa Dr. Mesut I. tarafından öldürülmeye teşebbüs edildiği halde, yargı tarafından korunamayıp bugün çocuklarının gözü önünde Dr. Mesut I. tarafından 14 kurşun sıkılmak suretiyle katledilmiştir. Kadına yönelik şiddetin giderek arttığı, kadın cinayetlerinin durdurulamadığı günlerden geçiyoruz. Ve bir kez daha bu acı olayla, şiddet uygulayanın eğitimli olup-olmamasının kadına bakış açısını değiştirmediğini, toplumsal statü ve eğitim düzeyi değişmeksizin kadın üzerinde tahakküm kuran erkek egemen bir bakış açısının devam ettiğini gördük. Kadın cinayetlerinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmadığı, yargılamaların adil-etkin yürütülmediği müddetçe de bu cinayetlerin önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Kadına yönelen erkek şiddetini bir kez daha kınıyoruz. Kadın meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığımızı, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine, Diyarbakır Barosuna ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

ÇOCUKLARI İÇİN BİR ARAYA GELMİŞ

İHA'nın haberine göre, zanlının, daha önce de iki kez eşini öldürmeye teşebbüs ettiği ve talihsiz kadının, koruma kararı bulunmasına rağmen çocuklarının babalarını görmeleri için boşanma aşamasındaki eşi ile bir araya geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA