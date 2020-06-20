Eşinden boşandı! 250 bin lira tazminat ödeyecek
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Eşinden boşandı! 250 bin lira tazminat ödeyecek

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül ile şarkıcı Asya Engin'in 3 yıllık evliliği 3 ay önce sona erdi. Kızları Gece'nin velayetini Engin'e veren mahkeme, Üregül'ün 250 bin lira tazminat ödemesine hükmetti

Eşinden boşandı! 250 bin lira tazminat ödeyecek
20.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:31

Barış Üregül ve Asya Engin 2017 yılında evlendi ve Gece ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Ancak evlilikleri uzun sürmedi.

500 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEMİŞTİ

Asya Engin, 2 yıl önce avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasıyla çekişmeli boşanma davası açtı. Dilekçesinde çocuğunun velayetini isteyen Engin, 500 bin lira tazminat ve çocuğu için aylık 15 bin lira iştirak nafakası istedi.

AYLIK 10 BİN LİRA NAFAKA ÖDEYECEK

Karşı dava açan Üregül de çocuğunun velayetini talep etti. Tarafların boşanmalarına karar veren mahkeme, çocuğun velayetinin annesi Asya Engin'e verilmesine, ayrıca Barış Üregül'ün Engin'e 250 bin lira tazminat, anne ve çocuğuna aylık 10 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

'KİMSE BOŞANMAK İÇİN EVLENMEZ'

Asya Engin geçen yıl mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada şöyle demişti: "Baba çocuğa aylık 500 lira nafaka veriyor. Bu para bez paramızı bile karşılamıyor. Kimse boşanmak için evlenmez. Ben de bu yüzden evlenmedim. Gizlilik kararıyla açtığım davada mağdur tarafım ve hakkımı istiyorum. Tek derdim çocuğuma iyi bir anne olmak, iyi bir gelecek hazırlamak ve onunla ilgilenmek." (Kaynak: Hürriyet-Özge Eğrikar)

Kaynak: Snob Magazin

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