Eşinden Boşanacağı Konuşulan Beren Saat'ten Dikkat Çeken Paylaşım: Kafamız Rahat
Eşi Kenan Doğulu'dan boşanacağı konuşulan Beren Saat, arkadaşının doğum gününü dikkat çeken mesajla kutladı.
Eski sevgilisiyle çekilmiş karelerini paylaşarak kafaları karıştırmaya devam eden oyuncu, bu defa yakın bir arkadaşının doğum gününü kutladı.
"BUNDAN SONRA KAFAMIZ RAHAT"
Beren Saat, yaptığı paylaşıma "İyi ki doğdun Rezzzzz! Yan yana tüm direnişlerimiz ve bunca yıldır değişmeyen dostluğun için teşekkür ederim. Bundan sonra kafamız rahat; sağlık olsun, neşemiz yerinde olsun, gerisini çözeriz. İyi ki varsın" notunu düştü.
YORUMLAR (28)
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Ömür sermayesi pek azdir lüzumlu isler pek coktur. Böyle luzumsuz kisilerle ugrasmamak lazim. Daha mühim meseleler var.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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He ya takma kafanı birisi gider birisi gelir. Hayat sizin gibilere güzel hep çekilir mi o adam’da yani geç bile kalmışın hayata bir kere geliyorsun tadını çıkarmaya bak filim çevir , kafayı değiştir , yenini biri olCevap Yaz Yayından Kaldır
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Su mubarek ramazanda hic gerek yok bunlari haber yapmaya. Maksad gundemde kalmak baska birsey degil. Okadar müslumanlara zulmediliyor onlara uzulecegimize bunlarla vakit ölduruyoruz. Hiz gerek yok.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Su mubarek ramazan ayinda degmez sunlarin haberini yapmayaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır