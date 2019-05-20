Eşinden Boşanacağı Konuşulan Beren Saat'ten Dikkat Çeken Paylaşım: Kafamız Rahat

Eski sevgilisiyle çekilmiş karelerini paylaşarak kafaları karıştırmaya devam eden oyuncu, bu defa yakın bir arkadaşının doğum gününü kutladı.

"BUNDAN SONRA KAFAMIZ RAHAT"

Beren Saat, yaptığı paylaşıma "İyi ki doğdun Rezzzzz! Yan yana tüm direnişlerimiz ve bunca yıldır değişmeyen dostluğun için teşekkür ederim. Bundan sonra kafamız rahat; sağlık olsun, neşemiz yerinde olsun, gerisini çözeriz. İyi ki varsın" notunu düştü.