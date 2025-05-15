Esila Ayık tahliye edildi! Esila Ayık tahliye edildi mi?

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran dava sürecinin ardından "Esila Ayık tahliye edildi mi?" sorusu sosyal medyada da gündem oldu. Kartal Anadolu Adliyesi'nde gerçekleşen duruşmada üç öğrenci, ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşma sonrası en çok sorulan sorulardan biri de, Esila Ayık'ın serbest bırakılıp bırakılmadığıydı. Öğrencilerin savunmalarının ardından "Esila Ayık tahliye edildi mi?" sorusu nihayet netlik kazandı.

ESİLA AYIK TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede; şüphelilerin hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' eyleminden dolayı kovuşturma izni verildiği, yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, şüphelilerin yukarıda belirtilen paylaşımı Cumhurbaşkanını tahkir kastıyla yaptığı, paylaşımın düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, şüphelilerin, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediklerinin delillerle tüm soruşturma dosyası kapsamından anlaşıldığı belirtilerek, ayrı ayrı 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Kartal'daki Anadolu 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Bugün görülen duruşmada Esila Ayık, "Fotoğraf çektirdikten sonra geri verdim. Dövizi elime veren kişiyi tanımıyorum, maskeli bir şahıstı. Döviz elimde 5 dakika bile durmadı. Suç olabileceğini bilmiyordum, suç olduğunu bilseydim zaten böyle bir şey yapmazdım" dedi. Ayık, "Böbrek ve kalp rahatsızlığım var. Cezaevi koşulları hastalığım için uygun değildir" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, Esila Ayık hakkında tahliye kararı verdi.