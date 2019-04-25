Eşi Zafer Çika'yı Kaybeden Demet Akbağ'dan Günler Sonra Duygusal Paylaşım

Demet Akbağ, geçtiğimiz ay İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika hakkında duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

EŞİNE OLAN ÖZLEMİNİ DİLE GETİRDİ

Eşi Zafer Çika'yı kaybettikten sonra sessizliğe bürünen Demet Akbağ, yaklaşık 50 gün sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Son olarak geçtiğimiz haftalarda eşinin ölümünün 40. gününde mevlit okutan Akbağ, Nazım Hikmet'in şiiriyle takipçilerine, eşine olan özlemini dile getirdi.

"KALDI İŞTE; ÇAYIMIZ BARDAKTA"

Nazım Hikmet'in, "Kaldı işte; çayımız bardakta, çocukluğumuz sokaklarda, mutluluğumuz kursağımızda, sevdiklerimiz uzaklarda, gülüşlerimiz fotoğraflarda " şiirini paylaşan Akbağ, sevenlerini duygulandırdı.