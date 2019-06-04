Bunalıma giren adam eşi kendisini terk edince evini ateşe verip intihara kalkıştı
Ankara'da eşinin kendisini terk etmesiyle bunalıma giren adam, 3'üncü katta bulunan evini ateşe verip intihara kalkıştı. Bunalıma giren adam, yanına yaklaşan polis tarafından kurtarılırken, intihar girişimi cep telefonu ile kaydedildi.
Ankara'da eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle bunalıma giren Salih K. (36), 3'üncü kattaki evini ateşe verip, balkona çıkarak, intihara kalkıştı. Salih K., yanına yaklaşan polis tarafından yakalanarak kurtarılırken, çevrede toplananlar intihar girişimini cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
BUNALIMA GİREN ADAM EVİNİ ATEŞE VERDİ
Mamak ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası Salih K.'nin eşi, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk etti. Ardından eşinin boşanma davası açtığını öğrenen Salih K., bayramın ilk günü evde tek başına bunalıma girince, 3'üncü kattaki evini ateşe verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ve polis ekipleri, bu sırada evde bulunan Salih K.'yi dışarıya çıkarmak istedi.
POLİS MEMURU TARAFINDAN KURTARILDI
Elindeki ekmek bıçağıyla kendine zarar vereceğini söyleyen Salih K., balkona çıkarak, intihar etmek istedi. Eşinin ve çocuklarının eve dönmesini isteyen Salih K., balkon demirlerinin üzerine çıkıp aşağıya sarkarak, kendini atacağını söyledi. Polisin yaklaşık 2 saat süren ikna çabasına cevap vermeyen Salih K., dalgın bir anında balkonda arkasından gelen polis memuru tarafından tutularak kurtarıldı. Bu sırada çevrede toplananlar, cep telefonlarıyla intihar girişimini görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. Salih K., ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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Kasap et derdinde koyun can derdinde hiç yakıştıramadımCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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evlilik ne duruma geldi. allah korusun. evlen sonuc cinayet cinayet cinayet. evlilik bumu. kanunlar insanı nehale soktuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ŞU FOTOĞRAF ÇEKME YARIŞINDA VE HEVESİNDE OLAN BEYİNSİZLERE YAZIKLAR OLSUN, BİRAZCIK ÇOK AMA ÇOK BİRAZCIK MEDENİ OLUN ARTIKCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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insanda ilk önce akıl olmalı gerisi palavra. şu foto çekenlerde akıl varmı acaba ve kullanıyorlarmı?????Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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şu telefonla çekenler ne tıynıyetsiz ne haysiyetsiz insanlar böyleCevap Yaz 4 Yayından Kaldır