"Tırnakçı Ayşe"nin rahatlığı şaşkına çevirdi
Girdiği kuyumcudan kaşla göz arasında 5 bin TL değerinde altın çalan "Tırnakçı Ayşe" lakaplı kadının rahat tavırları şaşkına çevirdi.
İstanbul Esenyurt'ta "Tırnakçı Ayşe" lakaplı bir kadın girdiği kuyumcudan kaşla göz arasında 5 bin TL değerinde altın çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken kadının rahat tavırları şaşkına çevirdi.
Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Tırnakçı Ayşe" lakaplı bir kadın taksiyle kuyumcuya geldi. Altınlarını bozdurmak ve yeni altın almak istediğini söyleyen tırnakçı kadın kuyumcuyla konuşmaya başladı.
KUYUMCUNUN KAFASINI KARIŞTIRDI
Konuşarak kuyumcunun kafasını karıştıran kadın kaşla göz arasında 5 bin TL değerinde altını alarak kayıplara karıştı. Tırnakçı kadının rahat tavırları şaşkına çevirirken hırsızlık anları da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
-
olay 3 saat önce olmuş videonun tarih saatine bakın. şu an saat 14. 30 bu ne hız anlayamadım. Bu site kayıp çalıntı eşya anons yeri haline mi geldi? 3 saat içerisinde hangi adalet sistemi bir sonuç çıkartabildi ki zanlının resmi alenen yayınlanıp suçlu olarak teşhir ediliyor? Her ne kadar suç geçmişi olursa olsun veyahut suçu gösteren video da olsa her koşulda suçlu ilanı edebilecek tek kurum adalet bakanlığı tek makam da hakimdir. siz dua edin de bu kadının avukatı yayınınızı görmesin.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
Ünlü iş adamı mal varlığını temizlikçiye bırakınca kızı isyan etti: Yaşamak için para istediğimde bile vermiyor