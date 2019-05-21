Sahte Altınları Satmaya Çalışan Suriyelilerle Müşteri Arasında Kavga Çıktı

İstanbul'da bir evde satın alınmak için pazarlık yapılan altınlar sahte anlaşmazlık çıktı. Suriyeli çiftin satmak istediği altınların sahte olduğunu anlayan Sebahattin T., evden ayrılmak istedi. Bunun üzerine Suriyeli çift, Sebahattin T.'nin para dolu çantasını alıp kaçmak isteyince iki taraf arasında kavga çıktı.

İstanbul'da yaşayan Suriye uyruklu Shehab A. ve eşi Mahibe A., ellerinde bulunan altınları ucuza satmak için Sebahattin T. ile anlaştı. Suriyeli çift, Sebahattin T.'yi eve çağırdı. Sebahattin T. öğle saatlerinde içinde 20 bin dolar olan çantasıyla adrese gitti. İddiaya göre, Suriyeli çift tanesi yaklaşık 1500 lira olan altınları 300 liraya satabileceğini belirtti. Shehab A., bir süre sonra yan odada bulunan altınları alarak, Sebahattin T.'ye gösterdi. Sebahattin T. altınların sahte olduğunu anladı ve buradan ayrılmak istedi.

PARA DOLU ÇANTAYLA KAÇTI

Ancak Suriyeli çift, Sebahattin T.'nin çantasını almak isteyince arbede çıktı. Shehab A. içi para dolu çantayı alarak kaçmaya çalıştı. Sokakta kısa süreli kovalamaca yaşandı. Sebahattin T., A.'yı durdurmak için yanında taşıdığı silahla havaya ateş açtı. Silah sesiyle bir an duraksayan satıcıyı yakalayan Sebahattin T. silahın kabzasıyla kaçan şüphelinin başına vurarak yaraladı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sebahattin T. kaçarken polis yaralı satıcıyı ve eşini olay yerinde gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Polis, şüphelilerin evinde yaptığı aramada bin 300 adet sahte altın ele geçirdi. Shehab A. ve eşi Mahibe A. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olay yerinden kaçan Sebahattin T. de polis tarafından yakalandı. Sebahattin T.'ye ruhsatsız silah bulundurmaktan 6 bin 600 lira para cezası kesildi.

Kaynak: DHA