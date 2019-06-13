Kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı!
Esenyurt'ta eşi Elif Özden Uzun'u ellerini bağlayıp öldürüp yatak odasına kapatan katil zanlısı Erhan Uzun'un evdeki kızı S.'ye, "Annen hasta odaya girme sana da bulaşır" dediği öğrenildi.
İstanbul Esenyurt'ta 'ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu.
Olay, İstanbul Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 10 yıldır evli olan güvenlik görevlisi Elif Özden Uzun (29) ve marangoz eşi Erhan Uzun (29) bir süredir bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşıyordu.
Elif Özden Uzun'un mesai arkadaşı bir süredir işe gelmemesi üzerine merak etti. Mesai arkadaşı saat 10.30 sıralarında Uzun'un evine kontrol etmeye gitti. Kapıyı Uzun'un 8 yaşındaki kızı S. açtı. Durumdan şüphelenen mesai arkadaşı Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Eve gelen polisler kadının vücudunda kesikler ve kan izleri olduğunu, ellerinin ise bağlı olduğunu gördü.
"ANNEN HASTA ODAYA GİRME SANA DA BULAŞIR"
Ekiplerin konuştuğu küçük kız ise babasının kendisine "Annen hasta odaya girme sakın sana da bulaşır" dediğini söyledi. Olayın yaşandığı mahallede bulunan bir vatandaş yaşananları aktarırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.
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yazık gerçekten. kadına ve çocuğuna üzüldüm. Allah belasını versin o adamın!!Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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offff offff offff yine bir kadın bir anne cinayeti ben bu caniye anne katili derim o 8 yaşındaki yavrunu kızını nasıl düşünmedin ne yapıyor bu yetişkinler ya ne yapıyor neden bu kadar acımasız olduk hayvanlar bile bizdeb daha merhametli o kücük kızın psikolojisini dünyasını hayallerini hiçmi düşünmedin be adam kolaymı o çocuk için kolaymı anne öldü babanın zaten hayatı bitti o yaştaki bi çocuğa kaldıramayacağı ağır bir travma yaşatmak hiçbirimizin hakkı değil. gözlerim doldu ağlamak elde değilCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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ŞİMDİ ASMADAN KESERSİNİZ DEĞİL Mİ. SIKINTI SADECE SİYASİLERE DOKUNUNCA PATIRDIYORLAR. O DEĞİL DE İDAM İŞİ NE OLDU YEMEDİ Mİ ??????????????????????Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır