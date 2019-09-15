Hurdaya dönen aracın içinde sıkışan kadını itfaiye kurtardı!

15.09.2019 16:09

İstanbul Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, park halindeki bir midibüse çarptı. Kazada hurdaya dönen panelvanın ön sağ koltuğunda sıkışan kadını, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Turgut Özal Mahallesi 64. Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

KARŞIDAN GELEN ARACA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU SAĞA KIRDI

İddialara göre çift yönlü yolda ilerleyen 34 EJ 5718 plakalı panelvanın sürücüsü, karşıdan gelen araca çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs, park halindeki 34 HA 7916 plakalı midibüse çarptı. Panelvanın ön sağ koltuğunda oturan bir kadın hurdaya dönen araçta sıkıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken araç içinde sıkışan kadını kurtarmak için itfaiye de geldi. Yaralı kadın, ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazada yaralanan panelvanın sürücüsü ile yanındaki kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA