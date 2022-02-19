Esenyurt'ta bir vatandaş iç çamaşırıyla gezdi: Kamera şakası sandım - Haberler
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Esenyurt'ta bir vatandaş iç çamaşırıyla gezdi: Kamera şakası sandım

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta önceki gün gece saatlerinde bir şahıs iç çamaşırıyla sokakta ilginç hareketler sergileyip gözden kayboldu. İş yerinin güvenlik kamerasına bakan esnaf görüntüyü görünce büyük şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, "Bir an kamera şakası sandım" diye konuştu.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşanan olayda, gecenin geç saatlerinde genç bir adam iç çamaşırıyla dolaşarak tek ayaküstünde sekip sokakta dolaştı. O sırada iş yerinin güvenlik kamerasını kontrol eden bir esnaf yaşanan olayı görünce büyük şok yaşadı ve yaşananları kamera şakası sandı.

"KAMERA ŞAKASI SANDIM"

Olay hakkında konuşan esnaf Fırat Avşar, "Gece geç saatlerde fark ettim, kapıya çıktım belki bir sorunu vardır ama çıktığımda kaybolmuştu. Kendisi herhalde yabancı uyrukluydu. Görünce şaşırdım tabi ki. Çıplak bir adam, gece yarısı soğuk bir havada ne yapabilir ki? Bir an kamera şakası sandım, dans ediyordu ve sekiyordu etrafta. Buralı olsaydı böyle bir şey yapmazdı muhtemelen yabancıydı" dedi.

TEK AYAKÜSTÜNDE SEKEREK SOKAĞA GELDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde şahısın tek ayaküstünde sekerek sokağa gelmesi ardından şahısın yeniden sekerek ve ilginç hareketler sergileyerek kamera kadrajından çıkıp sokağı terk etmesi görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - 3. Sayfa

Esenyurt, Esnaf, 3. Sayfa, Haberler

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