İstanbul'da çift katlı özel halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü alev alev yandı.

Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan çift katlı özel halk otobüsünde saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler otobüsü tamamen sardı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA