Esenler'de feci ölüm: Çöp kamyonun altında can verdi

03.11.2019 09:10

Esenler'de sokaktan geçen bir çöp kamyonun altında kalan bir kadın feci şekilde can verdi. Kadının yakınları ve mahalle sakinlerinin linç etmek istediği sürücü, polis ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.

Olay, saat 21.45 sıralarında Esenler Gazipaşa Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen çöp kamyonunu fark etmeyen Zeynep Karaağaçlı (55), sürücünün de fark etmemesi sonucu aracın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Zeynep Karaağaçlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇÖP KAMYONU SÜRÜCÜSÜNÜ MAHALLELİDEN POLİS KURTARDI

Kamyon sürücüsü, araçtan indiği sırada kadının yakınları ve mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri şoförü kalabalığın elinden kurtararak güçlükle çıkarttı. Kalabalığın elinden kurtarılan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KADININ YAKINLARI ÇÖP KAMYONUNU TAŞLADI

Çöp kamyonunun sürücüsü olay yerinden alınarak polis merkezine götürülürken, Zeynep Karaağaçlı'nın yakınları ve mahalle sakinleri kamyonu taşladı. Hayatını kaybeden Karaağaçlı'nın cesedi savcılık talimatıyla ambulansla olay yerinden kaldırılarak Hastanenin morguna kaldırıldı.

(Vedat Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA