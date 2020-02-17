Esed rejimi şu ana kadar 20 bin kez ateşkesi ihlal etti

17.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:12

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İdlib'de yaşanan son gelişmelere değinen Ömer Çelik, rejimin ateşkes ihlalinin 20 bine ulaştığını belirterek, "Rejim saldırganlık içinde. İdlib'de ateşkes yeniden tesis edilmeli" dedi.

"DEAŞ'I TÜRKİYE İLE SINIRDAŞ HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORLARDI"

Türkiye'nin terörle mücadele misyonuyla Suriye'de bulunduğunu belirten Çelik, "Bazı partilerin il kongrelerinde 'İdlib'de ne işimiz var gibi' yaklaşımlar ortaya konduğunu görüyoruz. Yakın zamana kadar DEAŞ Türkiye ile sınırdaş haline gelmeye çalışıyordu. Ülkemiz topraklarını tehdit eden birtakım saldırılar gerçekleşiyordu. Bugün 30 kilometre bu derinlik olmasaydı, burnumuzun dibinde fiili olarak bir terör devletçiği kurulmuş olacaktı. Şimdi İdlib'de ne işiniz var diyenler, terör devleti kurulmasına neden göz yumdunuz diyeceklerdi" ifadelerini kullandı.

LİBYA'DA ATEŞKES ÇABALARI

Libya'da meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ile gayri meşru silahlı güçlerin lideri Hafter arasında ateşkes sağlanması çabaları ile ilgili de konuşan Çelik, "Batı'nın Suriye'de yaptığı hatalar Libya'da tekrarlanıyor. Türkiye'nin çabaları dünyada kayda geçmiştir. Avrupa Birliği, Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacak. Bu bile yaklaşımdaki sağlıksızlığı gösteriyor" dedi.