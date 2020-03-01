: Esed Rejimi'ne ait tank ve zırhlı araç konvoyu SİHA'lar tarafından imha edildi

01.03.2020 22:46 | Son Güncelleme: 01.03.2020 22:53

Suriye'nin İdlib kentinde Rusya ve İran destekli Esed rejiminin düzenlediği saldırılarda 34 askerimizin şehit olmasının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla devam ediyor. Harekat kapsamında çok sayıda hedef imha edilirken, yüzlerce rejim askeri etkisiz hale getirildi.

REJİM KONVOYU İMHA EDİLDİ

İdlib'de devam eden operasyona damga vuran Silahsız İnsansız Hava Araçları (SİHA), Esed Rejimi'ne ait seyir halindeki tank ve zırhlı araç konvoyunu nokta atışıyla imha etti.

9 KÖY ESED GÜÇLERİNDEN GERİ ALINDI

Öte yandan, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında TSK ve ılımlı muhalifler, İdlib'in güneyinde ve Hama kırsalında Esed rejimi ve destekçilerinin ele geçirdiği bölgelere yönelik ağır silahlarla operasyon başlattı.

Rejim hedeflerine yönelik TSK'nın obüs atışlarıyla karadan ilerlemeye başlayan askeri muhalifler, rejime ait altı tank, üç 14,5 mm'lik top, üç antitank rampası, bir23 mm top, 2 askeri araç, 12pikabı imha etti, en az 46 rejim milisini etkisiz hale getirdi.

Dünden bu yana askeri muhalifler Esed rejimi ve destekçilerinden, Hama kırsalındaki Ankavi, Kahira, Manara ve Tel zecren ile Idlib güneyindeki Hallube, Kukfin, Kefer avid, Sfuhen ve Fattere köylerini ele geçirdi.

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