Esed Güçleri'nin Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısına ilerlediği iddia edildi
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Esed Güçleri'nin Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısına ilerlediği iddia edildi

Esed Güçleri, Suriye'de 2012 yılından bu yana farklı grupların elinde bulunan Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısına 10 kilometre mesafedeki mevzilerde kontrolü sağladığı iddia edildi.

14.02.2020 22:59 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:05
Esed Güçleri'nin Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısına ilerlediği iddia edildi

Sputnik'in rejime yakın El-Vatan gazetesinden aktardığı haberde, Halep'in batısındaki 46. Alay karargahını ele geçiren Rejim Güçleri, eski Halep-İdlib yolunu ve sınırdaki Bab el-Hava sınır kapısı yolunun kesişme noktasında da kontrolü ele geçirdiği aktarıldı.

"İKİ KÖYDE KONTROL SAĞLANDI"

Gazete, ordu birliklerinin Atarib şehrine üç kilometre ve Bab el-Hava sınır kapısına 7 kilometre mesafede bulunduğunu kaydetti. Haberde, ayrıca ordunun Atarib yolu üzerindeki Urem Kubra ve Urem Sugra köylerinde de kontrolü sağladığı belirtildi.

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