Eşcinsellik Tedavisi' Afişi Asan Doktor İçin Meslekten Men Talebi

İtalya'da bir tıp kliniğine eşcinsellere "tedavi" öneren bir afişin asılması tepkilere neden oldu. Kliniğin sahibi doktor afişi savunurken, LGBTİ (Lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks) dernekleri ve siyaset dünyasından doktorun meslekten men edilmesi çağrıları geliyor.

Savona kentindeki kliniğe asılan afişte, "Luca eşcinseldi. Ama dini ve psikolojik temelli bir dönüşüm süreci sayesinde erkekliğini ve heteroseksüelliğini yeniden kazandı" ifadeleri yer alıyor. Afişte, sözü edilen bu "dönüşüm sürecini" yöneten bir "terapi grubunun" iletişim bilgileri de veriliyor.

Eşcinselliği tedavi edilmesi gereken bir hastalık gibi lanse eden afiş hakkındaki şikayetler üzerine LGBTİ derneği Arcigay devreye girerek Tabipler Birliği'ne başvurdu. Dernek, afişin kaldırılması ve kliniğin sahibi olan doktor hakkında disiplin işlemlerinin başlatılmasını talep etti.

İtalya'nın en büyük ulusal LGBTİ derneği olan Arcigay'in Savona kenti başkanı Mirko Principato, "Bize gelen şikayetler üzerine afiş hakkındaki iddiaları doğrulamak için kliniğe gittim ve eşcinselliği terapiyle tedavi etme vaadinde bulunan iğrenç metnin duvarda asılı olduğunu gördüm. Tabipler Birliği'ne şikayette bulunduk fakat 20 Aralık'tan bu yana herhangi bir yanıt alamadık, bu sebeple bu vakayı halka açıklamaya karar verdik" dedi.



Tabipler Birliği: Eşcinsellik bir hastalık değil Olayın basında yer alması üzerine Tabipler Birliği de bir açıklama yaparak "Eşcinselliği bir hastalık olarak görmüyoruz. Şikayete konu olan olay hakkında en kısa zamanda değerlendirme yapılacaktır" dedi.

Afişi kliniğine asan doktor Fabio Vaccaro ise tepkilerin ardından da afişi savundu. Yerel basına konuşan 64 yaşındaki Vaccaro, "Nasıl Alzheimer ve diyabet tedavisi için posterler asıyorsam, cinsel kimlik sorunu yaşayanlar için de terapi öneren afişler asarım" dedi. Vaccaro, "Ailesel dinamikler nedeniyle homoseksüel olunur. Bu insanlara erkek ya da kadın olmaları için yardım etmekte yanlış bir şey yok" diye de ekledi.

Doktorun bu sözleri ise tepkileri daha da artırdı. Arcigay derneği ulusal sekreteri Gabriele Piazzoni, eşcinselliği Alzheimer ve diyabet gibi hastalıklara benzetmenin doktorun durumunu daha da ağırlaştırdığını belirtti. Piazzoni, "Tabipler Birliği'nden emsal teşkil edecek bir eylem bekliyoruz. Hayal ürünü tedavi yöntemleriyle kar elde etmek için, aslında klinik açıdan tamamen sağlıklı olan insanları patolojik sorunlar yaşadıklarına inandırmaya çalışıyorlar" dedi.

Dernek, bu tür eylemlerin kanuni düzenlemelerle yasaklanması gerektiğini de vurguladı.

"Bu haber bizi Ortaçağ'a geri götürüyor"

Siyaset dünyasından da doktora tepkiler gelmeye başladı. İktidardaki Demokratik Parti'den Senatör Sergio Lo Giudice, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) eşcinselliği hastalıklar listesinden onlarca yıl önce çıkardığını hatırlattı ve "Savona'dan gelen haber bizi Ortaçağ'a geri götürüyor. Gay ve lezbiyenleri 'tedavi etmek' için 'onarıcı terapi' denilen şeyleri teşvik eden bir doktor ancak kendi mesleğini lekeler" dedi.

Senatör, Vaccaro'nun Tabipler Birliği tarafından meslekten men edilmesi gerektiğini söyledi.