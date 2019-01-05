Erkek Sevgilisiyle Birlikte Olmak için Karısını Öldüren Eşcinsel Koca, 30 Yıl Hapse Çarptırıldı

İngiltere'de yaşayan 37 yaşındaki Mitesh Patel, erkek sevgilisiyle birlikte olabilmek için 34 yaşındaki karısı Jessica Patel'i öldürdü. Karısını öldüren Patel, 14 milyon TL değerindeki yaşam sigortası parasını almak istedi. Polisler cinayeti cep telefonunun sağlık uygulaması sayesinde çözerken, Patel, geçtiğimiz hafta gerçekleşen mahkemede en az 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ERKEK ARKADAŞIYLA BİRLİKTE OLMAK İÇİN KARISINI ÖLDÜRDÜ

İngiltere'de yaşanan akıllara durgunluk veren olayda 37 yaşındaki Mitesh Patel, Avustralya'daki doktor erkek arkadaşıyla birlikte olmak için 34 yaşındaki eşi Jessica Patel'i kendi evlerinde canice boğarak öldürdükten sonra eve hırsız girdiği izlenimi yaratmaya çalıştı.

SOYGUN SÜSÜ VERİP SİGORTA PARASINI ALMAK İSTEDİ

Mitesh Patel cinayete soygun süsü verip karısının yaklaşık 14 milyon TL değerindeki yaşam sigortası parasını almak istedi. Ancak polisler adamın peşini bırakmadı ve cinayeti bakın nasıl çözdü.

AKILLI TELEFONDAKİ SAĞLIK UYGULAMASI CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Hayatımızın her alanını pratikleştirmeye çalışan uygulamalar, bu sefer bir cinayeti aydınlattı. Gün içerisindeki hareketlerimizi ve sağlık hedeflerimizi takip eden bir telefon uygulaması, bu sefer bir cinayeti çözdü.

UYGULAMA İNCELENDİ KATİLİN PATEL OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Erkek arkadaşıyla birlikte olabilmek için karısını öldüren adamın gerçekleştirdiği cinayet, akıllı telefondaki sağlık uygulaması sayesinde çözüldü. Jessica Patel'i kendi evlerinde canice boğarak öldürdükten sonra eve hırsız girdiği izlenimi yaratmaya çalıştı. Ancak polisler adamın ve eşinin telefonlarında bulunan sağlık uygulamasını inceledikten sonra suçu işleyenin Mitesh Patel olduğuna karar verdi.

PLASTİK POŞETLE ÖLDÜRÜP "EVE HIRSIZ GİRDİ" DEDİ

Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs tarihinde yaşanan olayda Patel'in eşini plastik bir poşetle boğarak öldürdü. Bunun hemen ardından canı adam eve hırsız girmiş izlenimi vermek istedi ve polise eve hırsız girdi diyerek bilgi verdi. Polis olay yerine vardığında Jessica Patel'in cansız bedeni ve darmadağın olmuş bir evle karşılaştı.

AKILLI TELEFON UYGULAMASINDA ÇOK FAZLA HAREKET TESPİT EDİLDİ

Polisler yaptığı çalışmalar sonrası Patel'in telefon uygulamasında, karısı öldükten kısa bir süre sonra çok fazla hareket tespit etti. Evin içinde gerçekleştiği belirlenen bu hareketlerin, eve hırsız girdiği izlenimini yaratmak için gerçekleştiği düşünüldü.

KARISININ TELEFONUNDA HAREKET KAYDEDİLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kadının telefonunu inceleyen araştırmacılar, o telefondaki sağlık uygulamasında birkaç dakika boyunca hiç hareket kaydedilmediğini ve daha sonra 14 adım kaydedildiğini tespit etti. Araştırmacılar, Patel'in "Hırsız telefonu çalmış ama sonra düşürmüş" dediğini belirtiyor.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Patel, polisler verileri inceledikten sonra tutuklandı. Polisler ayrıca adamın olaydan kısa süre önce internet üzerinden, boğma tekniklerini araştırdığını belirledi. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gerçekleşen mahkemede Patel en az 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Jürinin karara varması üç saatten az sürdü.