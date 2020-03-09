Esad rejimi Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kaldı
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İdlib, Politika

Esad rejimi Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kaldı

Esad rejimi, Türk SİHA'ları karşında büyük kayıp verince çareyi Rus yapımı Pantsir'e benzer hava savunma sistemleri yapmakta buldu.

09.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:40
Esad rejimi Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kaldı

Esad rejimi, Türk SİHA'ları karşında büyük kayıp verince çareyi Rus yapımı Pantsir'e benzer hava savunma sistemleri yapmakta buldu.


Esad rejiminin İdlib'de sivillere ve Türk askerlerine saldırılarının ardından Türk ordusu tarafından Esad güçlerine karşı başlatılan harekatta rejim ordusu büyük kayıplar vermişti. Türk ordusu tarafından Esad güçlerine karşı yapılan operasyonlarda en büyük başarıyı ise Türk yapımı SİHA'lar elde etti. Dünya basınında Türk SİHA'larının Suriye'deki başarısı konuşulurken Esad rejiminin, SİHA'lara karşı ilginç bir yöntem kullanmaya başladığı ortaya çıktı.


Rus istihbaratı tarafından verildiği iddia edilen bilgilere göre, Esad rejiminin Türk SİHA'larını yanıltmak için Rus yapımı Pantsir kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemine benzer bir sistem kullandığı ortaya çıktı. SİHA'ların Pantsir üzerinde etkili olması üzerine Esad rejimi askerleri, Pantsir hava savunma sistemlerine benzer bir sistem yapıp farklı noktalara yerleştirdi. SİHA'ların yanıltılarak yanlış hedeflerin vurulması amaçlanırken SİHA'ların rejim askerlerinin planlarını yine bozduğu öğrenildi.


Söz konusu olay Rusya'da sosyal medyada kısa sürede yayılırken Türk SİHA'ları yine Rusya'da en önemli gündem konularından biri oldu. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

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