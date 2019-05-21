Esad'dan Kritik Açıklama: Fidan'la Görüştük, Erdoğan'la da Görüşürüz

Esad, Suriye heyeti ile Hakan Fidan'ın önce İran'ın başkenti Tahran'da görüştüklerini, daha sonra ise Keseb Sınır Kapısı'nda yeniden bir araya geldiklerini bildirdi. Esad, 'Eğer Suriye'nin çıkarları doğrultusunda olacak ve egemenliğimize zarar vermeyecekse Erdoğan ile görüşebiliriz' ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Esad'ın Türk görevliler ile ilgili "Ülkemizde neler olduğunu Türk siyasetçilerinden daha iyi anlıyorlar" dediği aktarılırken, "Türkiye ile işbirliğine açığız… Eğer Suriye'nin çıkarları doğrultusunda olacak ve egemenliğimize zarar vermeyecekse Erdoğan ile görüşebiliriz" ifadeleri de eklendi.

TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER KESEB SINIR KAPISI'NDA GERÇEKLEŞTİ

8 Mayıs tarihinde gazeteciler ile bir araya gelen Esad'ın, kendisine yöneltilen sorulara karşılık Türkiye ile yalnızca İran ve Rusya üzerinden değil, doğrudan da görüşme yaptıkları, bu görüşmelerin en önemlisinin ise Hatay'a sınır olan Lazkiye'de bulunan Keseb Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği cevabını verdiği belirtildi.