Eş cinayeti sanığı müebbet hapis cezası aldı, hakime 'vicdanınız rahat mı' dedi
Kocaeli'de 5 yıl önce ayrıldığı dini nikahlı eşini boğazını keserek öldüren Ömer Akdoğan, müebbet hapis cezası kararını duyunca mahkeme başkanına "Vicdanınız rahat mı?" diye sordu. Başkanın yanıtı ise, "Benim rahat, senin rahat mı asıl?" oldu.
Kocaeli İzmit'te5 yıl önce ayrıldığı dini nikahlı eşini boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla verilen 25 yıl hapis cezası, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yapılan yeniden yargılamada müebbet hapis cezasına çıkan sanık Ömer Akdoğan (57), mahkeme başkanına "Vicdanınız rahat mı?" diye sordu. Başkanın yanıtı ise, "Benim rahat, senin rahat mı asıl?" oldu.
İzmit'te 20 Nisan 2014 tarihinde meydana gelen olayda, Yenituran Durağı'nda otobüs bekleyen 42 yaşındaki Sevgi Zağlı, ayrıldığı dini nikahlı eşi Ömer Akdoğan tarafından boğazı kesilerek, öldürüldü. Tutuklanan Ömer Akdoğan, 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Temyiz edilen dosyayı inceleyen Yargıtay, kararı, suçun haksız tahrik altında işlenmediği gerekçesiyle bozdu.
Bozma kararı üzerine Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Akdoğan, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Akdoğan, savunmasına Yargıtay'ın bozma kararını kabul etmediğini belirterek, "2014 yılından beri tutukluyum. Takdir mahkemenindir. Tahliyemi talep ediyorum. Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim" dedi. Cumhuriyet savcısının ilk yargılamada verdiği mütalaayı tekrar ettiğini bildirdiği duruşmada sanık avukatı ise, tahliye talebinde bulundu.
VİCDAN SORUSU
Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uyarak, 'haksız tahrik indirimi' uygulamadan Akdoğan'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar üzerine sanık Ömer Akdoğan, mahkeme başkanına, "Vicdanınız rahat mı?" dedi sordu. Mahkeme başkanı da "Benim rahat, senin rahat mı asıl?" diyerek, cevap verdi.
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Vicdan merhamet insanda olur. o kelimeyi insan olan konuşur, senin gibi boş hiç yaratıklar konuşamaz kötüler için yaşasın CEHENNEMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ey şerefsiz senin vicdanın rahatmı. tavuk kestin alcak. tahliyesini istiyormuş. dua et Türkiyede adalet yok. olsa idi senide aynı yerde keserlerdi o zaman vicdan ne imiş görürdün. ayrılmışsın ey alçak, kadından daha ne istiyorsun. kadına el kaldıran bu alçakların elleri kolları çapraz kesilmeledir ki örnek olsunlar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Aslında hakimin , sanığın bu sözünden sonra '' Vicdanım rahattı ama senin bu sözünden sonra rahat etmedi. Cezanı ağırlaştırılmış müebbete çevirdim '' demesi daha güzel olurdu.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Heh şöyle biraz adalet işlesin. . . Yeter yani 5 sene 2 sene yat çık. Ulan zaten içeride devlet bakıyor. Şimdi ömrün dört duvar arasında bitsin de gör bakalım vicdanı rahat mı değil mi?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Güzel şeyler de oluyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hem kadını öldür hem tahliye iste utanmadan. Bunun gibiler içerde çürüsünCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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hakimim seni yetiştiren anneye babaya ne mutlu sizleri tebrik ederim, ve ülkemde suçluların hak ettikleri cezalara çarpıldığını hep görmek dilerim.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Ne acımasız insanlar var bu dünyada. hem sen kadını canice pişman duymadan öldür. sonrada hakimin kararına şaşır. . . .Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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bir şeyi yüz kere yazmayın arkadaşCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Bu laf icin ona 3 kere daha ebedi hapis ve günde 100 kere 1000000 kirbac verirdim ve dahasi var...... Meymenetsiz. Buna akli dengesini ve imanini arastirmadan nikah kiyan jocaya da 1000 katini verirdim.....Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır