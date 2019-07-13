Husumetli aileler arasında silahlı kavga çıktı: 8 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

İlçeye 35 kilometre mesafedeki Aşağı Çamlıkale Mahallesi'nde muhtarlık seçimleri dolayısıyla aralarında husumet bulunduğu öne sürelen iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA TAŞLI, SOPALI VE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İlhami, Ercan, İlkay, Yasin, Yusuf, Hamdi ve Serkan Şen ile ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

YARALILARIN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Horasan İlçe Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Erzurum'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA