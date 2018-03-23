Erzincan'da Ayağı Çöp Kutusuna Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı

Erzincan'da ayağı çöp kutusuna sıkışan köpeğin kurtarılması için vatandaşlar ve itfaiye görevlileri seferber oldu.

Kentin Yoğurtlu Beldesi İmam Rıza Caddesi'ndeki bir çöp kutusunda yiyecek bulmaya çalışan köpeğin ayağı, çöp kutusunun yanındaki demir bölüme sıkıştı.

Acı çeken köpeği gören Erzincan Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih Sevimli, bir tahta yardımıyla köpeğin ayağını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı.

Ayağının sıkıştığı bölümün demir olması yüzünden hayvanı kurtaramayan Sevimli, itfaiye görevlilerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye görevlileri, kurtardıkları köpeğin ayağının yaralı olduğunu görünce veterinere haber verdi. Kurtarılan köpek, veteriner olay yerine gelmeden bölgeden uzaklaştı.

Köpeğin ayağı sıkıştığında çektiği acı ve kurtarılması Sevimli tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.