Erzincan Belediyesi kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor
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Erzincan Belediyesi kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor

Erzincan Belediyesi kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Belediyesi kent genelinde süren çalışmalarına devam ediyor.

Erzincan Belediyesi kent genelinde süren çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri çim biçme, genel temizlik, bakım onarım ve dezenfekte gibi bir çok alanda faaliyetlerine devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Kavakyolu Yerleşkesi Cumhuriyet Mahallesi 480. Sokak'ta bulunan basketbol sahasını yenileme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında eskiyen ve kırılan zemin sökülerek beton kaplama yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını şehrin dört bir tarafında sürdürüyor. Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerde gerçekleştirilen yabani ot temizliğiyle, çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken, daha estetik bir görünüme de kavuşturuluyor. Özenle gerçekleştirilen çalışmalarda, gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planla tutuluyor. Son olarak Ekşisu Mesire alanında başlatılan çim biçme çalışmaları tamamlandı.

İbadethanler dezenfekte ediliyor

Veteriner İşler Müdürlüğü tarafından kent genelindeki tüm ibadethanelerin ilaçlanmasına düzenli olarak devam ediliyor. Yeni tip koronavirüse yönelik tedbir çalışmaları kapsamında Kandilli Cami ve Gülabibey Camii'ne ilaçlama ve dezenfekte uygulamaları yapıldı. - ERZİNCAN

Erzincan Belediyesi kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor
Erzincan Belediyesi kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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