Erkenci Kuş, Sezon Finali Yapmadan Yaz Boyunca Ekranlarda Olacak
Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş, değişen konsepti için kadrosuna 5 bomba ismi kattı. Yapılan değişikliğe göre Erkenci Kuş dizisi, sezon finali yapmadan yaz boyunca ekranlarda olacak.
Star TV'nin Cumartesi günleri ekrana gelen sevilen dizisi Erkenci Kuş'un kadrosuna, yenilenecek konsept için 5 yeni oyuncu birden dahil oldu.
SEZON FİNALİ YAPMIYOR
Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir'in bulunduğu romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'da bomba gelişmeler yaşanıyor. İzleyenleri de etkileyecek olan gelişmelerden en önemlisi, dizinin 40'ıncı bölümden itibaren bambaşka bir konseptle ekrana gelecek olması. Yaz boyunca sezon finali yapmadan ekranlarda olacak olan dizide, 1 yıllık zaman aşımı sonrası yaşananlar ekrana taşınacak.
5 OYUNCU KADROYA DAHİL OLDU
Hal böyle olunca yapım ekibi, dizinin yeni bölümlerinde oynaması için ana kadroya 5 oyuncu birden dahil etti. Dahil olan isimlerin yanı sıra reytinglerde üst sıralarda yer alan dizinin sevenlerinin, bu değişikliğe nasıl tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu. Öte yandan kadroya Sevinç Erbulak, Ahmet Somers, Aliye Uzunatağan, Ahmet Olgun Sünear ve Başak Gümülcinelioğlu dahil oldu.
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Bu süratları görmek istemiyoruz artık yeter yaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SEVİYORUM BU DİZİYİCevap Yaz Yayından Kaldır
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Vay be hayat sadece caydan simitten ibaretmiş meger başka hiç bir ihtiyaç yokmuş egitim saglık enerji tüketimi bunlar ihtiyaç degilmiş kirada yokmuş giyim kuşamda diyecek bişey bulamıyorum ayakta alkışlıyorumCevap Yaz 2 Yayından KaldırKİŞİ: kardeşim haberin yok galiba bizim ülkemiz komünizmle yöentiliyor:)) ondan sadece simit çay düşünüyoruzYayından Kaldır456: bunlar dersini almamış genel seçimde tokatı beğenmeyene tekme atarız bizde yapacak bişey yokYayından Kaldır