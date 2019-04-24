Erkenci Kuş Dizisinin Başrol Oyuncuları, Türkiye Gençlik Ödülleri'ne Damga Vurdu

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Türkiye Gençlik Ödülleri 30 Nisan'da sahiplerini bulacak. Ödül töreninin oylamasında rakiplerine karşı ezici bir üstünlük elde eden Erkenci Kuş dizisi 3 dalda birden ödül kazandı.

En iyi Dizi Kategorisinde, Erkenci Kuş, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu kategorisinde Can Yaman ve En İyi Kadın Dizi Oyuncusu kategorisinde ise Demet Özdemir oyların büyük bölümünü alarak rakiplerine açık ara fark attılar.

OYLAMA REKORU KIRILDI

En İyi Kadın Sporcu Eczacıbaşı Spor kulübündenMeliha İsmailoğlu seçilirken En İyi Spor Kulübü Başkanı Trabzon Spor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu. Fenerbahçe bu yıl listeye giremedi. Bir çok kategoride halk oylamasına sunulan Türkiye Gençlik Ödülleri'nde geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yılda oylama rekoru kırıldı. Yaklaşık 2 ay süren halk oylamasında 6.699.404 oy kullanıldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

30 Nisan 2019 Salı günü saat 20:00 de Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleştirilecek olan ödül töreni bu yılda birçok ünlüyü konuk edecek. Türkiye Gençlik Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Maksut Coşkun Dokunulmaz törenle ilgili tüm hazırlıkların bittiğini söyleyerek 30 Nisan'da tüm katılımcıları güzel ve heyecanlı bir gecenin beklediğini belirtti.